Salutations à vous, et tout d'abord, bonne année, bonne santé, amour, gloire et beauté à tous en cette nouvelle année qui commence... Puisse le sort vous êtes favorable.Donc j'ai décidé de vous faire partager ma découverte d'un artiste Américain, Lorn, où certain joueurs dont je fais parti, ont déjà pu entendre l'un de ses titres, Cherry Moon, dans Dirt 3 ou encore Gran Turismo 5.Avant de savoir que c'était lui derrière cette musique, mes recherche sur Youtube m'ont amenées à écouter ce disque :Qui m'a donné envie d'écouter un autre titre de lui :Puis encore un :Et ainsi de suite...En espérant que ça vous a plu autant qu'à moi.