Bonjour, je me suis nouvellement inscrit sur le site ,malheureusement pas sous le bon pseudo. J aimerais savoir si le site accepte les adresses mails du type hotmail.com, car je n ai jamais reçu d e-mail me confirmant mon inscription. Bien entendu j ai envoyer un mail au support sans réponse de leur part. Merci a vous.

posted the 01/02/2017 at 01:31 PM by sangotrunks