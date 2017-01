Bonjour ça fait quelques jours que j'essaie d'acheter une Playstation 4 pro et depuis quelques jours je me rends compte que la console est en rupture totale partout Amazon, fnac, boulanger ou encore Micromania. J'ai beau me renseigner auprès de vendeurs aucun ne savent quand ils vont avoir une date pour un possible réapprovisionnement sachant qu'ils ont eux-mêmes des réservations à honorer.Je me pose donc une question est-ce une rupture de stock car la machine se vend extrêmement bien ou juste Sony qui propose au compte-goutte un nombre limité de console pour chaque vendeur. À Micromania ils me disent en recevoir seulement 3.