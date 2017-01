Alors que les révélations tant attendues sur la Nintendo Switch arrivent à grand pas, j'aimerais retenir votre attention sur un élément marquant du dernier trailer de Zelda Breath Of Wild, la présence d'un personnage féminin:Tout porte à croire qu'il s'agisse bel et bien de la Princesse Zelda, mais rien de confirmé, il y a aussi des échos annonçant que le personnage serait sûrement jouable, or, au casting aucun enregistrement de voix mis à part celle de Link semble indiquer la présence d'un autre perso jouable poussant des cris et des soupirs féminins propres à l'aventure...Pourtant, on se souvient tous qu'après la sortie de Wind Waker HD, la mission que c'était donné Aonuma pour ce nouveau Zelda en revoyant les conventions de la série était à la fois de permettre de parcourir les donjons sans ordre définit mais aussi de ne pas laisser le joueur jouer seul son aventure.En outre, l'aspect visuel de ce nouveau personnage semble donner réellement l'impression d'être un double de Link. même tenue, même blondeur des cheveux, un peu comme dans tant d'autres jeux Nintendo où l'on garde des similitudes dès qu'il s'agit de proposer un personnage multi. Dans Zelda 4 swords, Kirby, Yoshi ou Mario il s'agit souvent de juste changer les couleurs, pour Donkey Kong c'est la taille, et pour ce Zelda pourquoi pas simplement le sexe ?A méditer.