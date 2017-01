2016 fut pour moi une annee pauvre en nouveaute tout simplement parce que Nintendo y etait clairement absent.Cependant, ce genre d annee, j en profite pour fouiller dans ma collec et faire tous les jeux que je n ai jamais fini.Super mario Bros 3 (sans les flutes)enorment classique que je n avais jamais fini. Je l ai fait dans sa version All Stars (Wii) ce qui m a permis d y jouer majoritairement sur mon Gamepad.Odin SphereIl a fallu attendre ce remake pour que je le fasse sur PS vita. Un must du jeu Japonais.Rockman 6Et voila mon dernier Rockman Nes fini. Les rockman j adore mais c est pas de la tarte... ou si elle arrive c est dans ma gueule....AxelayAduler par beaucoup, se ne fut pour moi que souffrance pour en venir a bout....Sin & punishmentExelent jeu d action bien que tres court. Je l avais acheter sur 64 a l epoque mais ne l avais jamais fini.je l ai fait avec @Kampei312 et @Chronokami en local evidement. C est un exelent jeu de tennis qui surclasse facilement Mario Tennis Wii U ou meme le GC.Paper mario 64 est surement un des meilleurs jeux que j ai fait cette annee. quelle EXELENTE surprise !!!Ayant adore le 1 et le 3 il fallait bien que je fasse ce deuxieme episode qui derriere des qualites certaines m a moins plu que les deux autres.Apres presque 300H je ne le considere comme fini que maintenant car la totalite des DLC sont sortis. Cependant, Smash est un jeu qui resiste dans le temps et que j allume presque tous les jours.Le retour de starfox on l attendait mais pas comme ca. Grosse deception pour ce jeu mal construit, moche et peu confortable niveau gameplay.Surement le dernier jeu Wii U, autant le dire tout de suite, cet episode m a reconcilier avec la serie. une vrai perle avec une ost de fouJe resort ma vieille Gameboy color et je me suis relancer dans ce Zelda que n avais jamais fini. un grand hit !Zelda etant fini, je me suis dit que c etait le moment de finir mario. quell ne fut pas ma surprise de le finir enun seul continu avec que jusqu a present, je ne l avais jamais fini.exelente surprise pour ce jeu ! mon coup de coeur de l ete !Sans surprise un Kirby tres sympasQuelle grande lecon de level design ! quelle maitrise du pixel art! Quelle Ost saisissante !Et le voila le messie qui devait mettre tout le monde d accord ! personnellement j ai enormement aimer !( version 360)autant la realisation etait tres reussit, autant, je fut decu du jeu en general. Je lui prefere mille fois le premier. Je me le referais surement dans une version PS4 un jour.Un des seul metroid qu il me restait a faire. et que dire !!! Retro studio sont des genie ! Le jeu est complexe, beau, et hyper long. Je l ai fait dans sa version Wii et le Duo repond a merveille. Quelle confort de jeu !et HOP ! on rebranche la PSone et je me suis fait un jeu que je voulais vraiment faire ! Franchement, j ai adorer malgre une maniabilite daterTres sympa mais peu marquant. Voici le billan de ce LBP3. L ost est tres reussit.Exelente surprise pour ce jeu romancer. Bon perso, bon scenar, et exelente realisation. je me suis regaler.Un des jeux qui fait que je suis fier d etre francais. J ai adorer l univers, la fraicheur de l histoire et l atmosphere.Il fallait bien que j avance mes Castle. Dans version PSP, faire le remake du jeu PC engine etait tres sympa. Un gameplay oldscool pour un jeu epique.Le meilleur pour la fin: Trico m a boulverser. Je suis emu jusqu au plus profond de moi meme. Ueada a vraiment reussit son pari et ce, malgre les bugs.