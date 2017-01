(D)re(a)master

Bonjour à tous ! Aprés avoir jouer à Résident Evil sur PS4, une autre série mérite le même traitement : Parasite Eve ! La série est basée sur le roman éponyme de l'écrivain japonais Hideaki Sena et se constitue comme une suite dudit roman.Le premier, Parasite Eve, est un jeu vidéo d'action-aventure horrifique, développé et édité par Square Co. en 1998 sur PlayStation. Cependant, il est uniquement sorti au Japon et en Amérique du Nord, contrairement à leurs suites.Le second épisode a vu le jour en 1999 : Parasite Eve II, sorti, lui, en Europe cette fois-ci. Et le dernier s'intitule The 3rd Birthday, qui est sorti sur PSP.Square Enix à déjà sortie un jeu PSP sur PS4 (FF Type 0) et donc un possible portage sur PS4 n'est pas à exclure. De plus le succès des remasters Resident Evil peut conforter Square Enix sur ce choix la.