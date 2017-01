Encore du Sairento VRJe pense qu'il était judicieux que je fasse une deuxième vidéo du jeu pour que vous puissiez en découvrir plus. Ma première vidéo du jeu n'était qu'une vidéo découverte...Sairento VR reste une belle petite surprise pour moi, je l'adore toujours autant et j'ai hâte de voir l'évolution de ce bijou brut.Sairento VR est encore en Early Access, il est voué à s'améliorer avec le temps.

posted the 01/02/2017 at 11:38 AM by ocyn