La jaquette normal :Ancienne version de la jaquette Edition simple et la jaquette officielle de la version PC :Celle de la version jap censurée :La version jap non censurée (grotesque edition) :La SteelBook Edition :Même la jaquette est mystérieuse on ignore toujours le visage d'Ethan (personnage principal de ce volet) et surtout qui est cette fille qu'on voit partout y compris dans les bande-annonces?L'heure des réponses est fixée au 24 Janvier 2017