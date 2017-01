Cladun Returns: This is Sengoku! aura droit à son édition limitée en exclusivité sur le store de NIS America.La version limitée contient :-Le jeu-L'OST-Une épée en pixelPour 59 $ sur le store de NIS AmericaUn action RPG multijoueur délirant en Pixel-art !Dans ce nouvel épisode de la série Cladun, le joueur aura l’occasion de rencontrer des héros populaires de l’époque Sengoku (où les provinces japonaises se font la guerre), et il devra aider les âmes des défunts à trouver la paix dans l’au-delà.Le jeu se déroule pendant la période Sengoku, et le joueur se réveille dans la terre mystérieuse d’Arcanus Cella, où les âmes des morts se rassemblent en attendant la réincarnation. Malheureusement, certaines âmes sont perturbées de n’avoir pas accompli quelque chose de leur vivant et elles ne peuvent pas se réincarner. Le joueur va aider ces âmes en se rendant en différents lieux du Japon et en explorant de dangereux donjons remplis de monstres et de pièges.• Personnalisation au pixel près – Vous créez l’apparence de votre personnage et de son équipement au pixel près ! Et quand vous aurez terminé, vous pourrez partager ces données avec d’autres joueurs pour qu’ils ajoutent vos personnages dans leur propre jeu !• Cercle magique – Grâce au système de Cercle magique, vos alliés peuvent rendre votre personnage plus puissant ou le protéger ! Associez des reliques et organisez-les en formation pour renforcer votre puissance et vos capacités.• Multijoueur délirant – Jouez en mode Coop avec vos amis pour explorer les donjons ou affrontez-les en mode Versus ! Essayez de vous placer dans les classements mondiaux en terminant les donjons le plus vite possible ![video]https://www.youtube.com/watch?v=AbJ5HvlZL1o[/video]N'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours