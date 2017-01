Si on se base sur les leak d'eurogamer, on peut voir que le DevKit jeston tx1 a exactement les mêmes spec que le fameux leak du DevKit de la switchGPU NVIDIA Maxwell™ avec 256 cœurs NVIDIA® CUDA®CPU quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore 64Bit ARM V84 Go LPDDR4 à 25,6 Go/sTexture 16 pixels/cycle1024 FLOPS/cycleOn peut ce le procurer sur le site de nvidia pour la modique somme de 650 eurosCe qui laisse penser qu'eurogamer c'est basé sur ce DevKit pour leur fameuse rumeur..., jeston tx1 est logiquement le premier DevKit de base que Nintendo a envoyé, sachant qu'un autre DevKit plus puissant " selon les rumeurs de Laura Kate Dale " a été envoyé en octobre , on peut s'attendre à pas mal de bonne surprise pour le 13 janvierhttp://www.nvidia.fr/object/jetson-tx1-dev-kit-fr.htmlhttp://www.nvidia.fr/object/jetson-tx1-module-fr.html