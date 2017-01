Voici ce qui sort en Janvier :-Yakuza 0 (enfin la sortie occidental) : 24/01/2017-Kingdom Hearts 2.8 Final chapter prologue (pour attendre le 3eme qui s'annonce exceptionnelle) : 24/01/2017-Resident Evil VII Biohazard (le premier vrai jeu triple A en VR pour une terreur absolue) : 24/01/2017-Gravity Rush 2 (la suite du jeu qui donne des ailes pour des sensations de voltige inégalé) : 18/01/2017-Dragon Quest VIII (Un des monuments du J-RPG culte de chez culte) : 20/01/2017-Tales of Berseria (il arrive enfin l'excitation atteint des sommets) : 27/01/2017Vous allez prendre quoi? Yakuza? Kingdom Hearts? Resident Evil ? Gravity? DQ VIII ? Tales of? ou tout simplement rien du tout?

posted the 01/02/2017 at 09:54 AM by marchand2sable