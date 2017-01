Tout le monde connait le départ catastrophique de la xbox lors de cette génération.



L'E3 2015 a relancé la Xbox One qui annonce un paquet de bonne exclusivités et la rétrocompatibilité. Sans oublié un certains nombres de mise à jour qui améliore quotidiennement la machine. On additionne à cela des prix concurrentiel est une partie des joueurs reviennent vers la console mais sans menacer la domination ps4.



Les exclusivités 2016 sont globalement de bons jeux :



INSIDE : qui est un trés bon jeu indé (comme il y a eu Ori en 2015) Espérons que chaque année xbox nous sorte une perle pareil.



KILLER INSTINCT SAISON 3 : qui n'est pas une foudre de guerre mais est alimenté et reste de bonne facture.



RECORE : la deception pour ceux qui comme moi espérait à l'E3 un triple A.



QUANTUM BREAK : un jeu qui n'a pas eu le succés merité, un vraiment bon jeu, j'ai adoré dans mon top 3 de cette année.



GEARS OF WAR 4 : un trés trés bon jeu pour ceux qui adore la serie comme moi. Par contre si il y a une suite, ils devront passé par une mise à jour du gameplay.



FORZA HORIZON 3 : un excellent jeu de course, peut etre l'un des meilleures de ces derniers années.



DEAD RISING 3 : je suis pas trés attiré par le genre, mais pour ceux qui aime, ils ont du prendre leur pied.



En somme une bonne année d'exclusivité sur la console xbox one.



Sans oublier qu'avez la retro, j'ai passé une excellente année 2016 ou j'ai eu la chance d'enfin joué à Alan Wake et Red redemption. Sans oublier que j'ai refait de nombreux autres jeux gratuitement comme les deux rayman etc....



Quoi pour 2017 et 2018 ?



Sa semble etre plus compliqué pour la marque xbox. L'E 3 2016 a été moins bon, la presentation d'aucune nouvelle exclusivité par contre l'annonce de deux nouvelles consoles. La Xbox one S qui a permis d'augmenté les ventes aux USA et à l'UK. Le projet scorpio qui debarque en 2017...



Les exclusivités 2017 et 2018 :



GIGANTIC : un multijoueur qui m'attire absolument pas.



CUPHEAD : la perle indé de 2017 ? attention qu'il ne soit pas trop dur quand même.



ASHEN : ou peut etre se sera lui la perle indé de 2017. je l'attend plus que le jeu cuphead.



SCALEBOUND le gros triple A xbox one de l'année 2017 ? je l'attend comme un fous.



TACOMA : je m'en fous



ION : je m'en fous



BELOW : je m'en fous



SEA OF THIEVES : un multijoueur que je vais certainement abandonné aprés 3h.



CRACKDOWN 3 : j'ai jamais été attiré par la licence.



HALO WARS 2 : je vais continué à jouer à Halo 5.



STATE OF DECASY 2 : Encore des zombies, pffff



PHANTOM DUST : peut etre une bonne surprise ? mais on a quasiment aucune info du jeu.



Alors oui il y a des exclusivités mais pas de bol pour 2017 trés peu me donne envie. Il ne me reste plus qu'à attendre qu'avec l'annonce de la scorpio, ils annoncent de nouvelles exclusivités.



Si xbox one veut gardé le cap pris à l'a3 2015, ils se doivent d'alimenté le panier des jeux exclusifs car pour le moment j'ai un doute aprés avoir pris beaucoup de plaisir sur la console en 2015 et 2016.



Bonne année à vous,