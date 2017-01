Voici tout d'abord une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Le dernier magazine japonais Corocoro liste le jeu pour une sortie au printemps prochain. Ce qui voudrait dire que celui-ci sortirait entre mars et mai.Alors que récemment, Laura Kate Dale déclarait que le jeu ne serait pas au lancement de la Nintendo Switch, elle modère ses propos en précisant que son information n'est pas complétement sûre. Il est donc tout à fait possible que le jeu sorte bien en mars prochain, pour accompagner le lancement de la nouvelle console de Nintendo. Réponse probablement le 12 janvier prochain...Sources : http://www.gonintendo.com/stories/271210-coro-coro-magazine-says-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-i/ et http://www.gonintendo.com/stories/271195-rumor-more-hope-for-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-at/