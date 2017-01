Salut à tous, depuis vendredi passé, j'ai un nouveau téléphone entre les mains. Je me suis acheté l'Iphone SE (64go). J'utilisais un S5 Néo pour ceux qui voulait savoir.Je l'ai changé pour plusieurs raisons parfois tirées par les cheveux parfois évidentes :1- Je voulais un téléphone plus petit car j'ai des petites mains et j'en avais marre de ce petit bémol. Il y en a qui kiffe les LG G4, Iphone + etc.. mais moi je préfère ça plus compact.2- Je voulais testé pour une fois, un Iphone et son iOS 10, les apps etc..3- Je l'ai eu à un très bon prix4- Ma copine me prenait toujours ma batterie car elle avait plus ou moins le même portable (S5) "Oli, tu peux me passer ta pile :kiss: "Au final, je lui ai acheté une batterie portable de 9000mAH et elle ne l'utilise pas mdrPour l'instant, j'adore vraiment cet Iphone SE, il est assez rapide, les apps sont très bien optimisé et la batterie dure assez longtemps. J'ai craqué pour l'Apple Music (Apple m'a donné 3 mois gratos grâce au téléphone) C'est une vrai drogueJ'utilise Siri depuis très peu et je trouve ça très intuitif.Quel téléphone utilisez-vous ?