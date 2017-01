Voici les jeux que je vais prendre en ce début d'année 2017 :En janvier, ma Ps4 accueillera trois jeux. Sur 3DS, je prendrais l'un des jeux que j'attends le plus en 2017.Koei-Tecmo offrira deux jeux à ma Ps4 en février, et sur 3DS, je prendrais le deuxième jeu que j'attends le plus cette année.En mars, deux gros jeux sortiront sur Ps4. Gros mois, car c'est durant celui-ci que je prendrais la Nintendo Switch, avec quelques jeux.Et en avril, je prendrais deux jeux sur Ps4. Je précise que pour le moment, j'ai mis uniquement les jeux avec une date de sortie officielle. Bref, je peux dire que 2017 va très bien débuter me concernant...Source : member15179.html