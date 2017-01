Ho les gens !On commence le gros du bilan : Les jeux vidéo. Avant de donner mon top des jeux vidéo de l'année 2016 ainsi que mes attentes pour cette nouvelle année. J'avais envie de faire un bilan des jeux full multi-joueurs.Il y a encore quelques temps, je n'aimais pas trop ce genre de jeux.Et ensuite, j'ai découvert League Of Legends. J'avais fait un premier test sur le jeu en 2014. Je n'avais pas énormément aimé mon expérience sur le jeu. Mais j'avais re-testé le jeu fin 2015. Et il y a une sorte de déclic. Si on enlève la communauté bien merdique du jeu. League Of Legends serait énorme.A vrai dire, j'avais commencé à jouer au jeu pour comprendre l'E-Sport dans un premier temps (pour le lexique et les spells des persos). Mais depuis, je n'ai pas abandonné le jeu. Au point, que j'ai investi du temps dessus. Et je ne regrette vraiment rien !-----------Le champion a réussit à s'imposer dans la méta à la botlane. Et depuis sa sortie, un top tier (voir même God Tier dans certains patchs). Mais le personnage a un certain charisme et un bon lore qui te donnes envie de le jouer avec lui.Un personnage qui pue le charisme. Le pick a été un peu abandonné en SoloQ (un peu trop dur à sortir à cause des assassins). Mais les pros le sortent régulièrement et contestent à chaque game pendant les Worlds. Le personnage a tout pour lui : Un bon wave clear, du bon dégâts, un stun qui peut parfois être game breaker.Un personnage qui détruit absolument tout le monde en SoloQ. Très facile à prendre en main. Pas encore vu en Pro (car c'est la pause actuellement). C'est un duelliste comme Fiora. Avec un ult et un stun bien dévastateur en teamfight.Le gros mystère de cette année. Ivern ? Le personnage est fort en SoloQ. Mais je vois pas trop son potentiel en pro. Donc je suis pas mal incertain là-dessus. Sinon, j'aime bien le visuel du personnage.Déçu du personnage qui avait pourtant un bon lore. Et un certain charme. Riot l'a nerf beaucoup trop vite. Et son gameplay est assez ennuyant à force. Un gros bide en SoloQ. La dernière fois que je l'ai vu ... Cela devait être en Novembre dernier ...Le personnage n'a pas réussit à s'imposer dans la méta-tank. Dommage, c'est pourtant un bon off-tank. Mais Trundle fait mieux que lui.-----------Le nouveau Shen est bien plus intéressant que l'ancien. C'est un bon toplaner, mais également un bon support. Il avait été pas mal spam par les pros.Taric is back ! L'ancien Taric était devenu un pick troll ... Riot devait faire quelque chose pour le rendre plus moderne. Et l'ont parfaitement fait !La mage des mages avait rendus le jeu plus intéressant après une meta tank assez ennuyeuse en rendant certains personnages jouables comme Viktor ou bien Vlad.Le nouveau Ryze est God Tier depuis son Rework. Son gameplay est plus fun. Et il faut une bonne maîtrise du champion pour être efficace en TF.Riot a peut être enfin rendus Yorick intéressant à jouer. Mais les nerfs ne donnes pas envie de s’attarder dessus.Les assassins sont loin d'être dominants dans la nouvelle méta. Et sont parfois plus un poids pour la team qu'autre chose.-----------1 - SKT T1 (KR)2 - Samsung Galaxy (KR)3 - ROX Tigers (KR)4 - KT Rolster (KR)5 - RNG (Chine)1 - Smeb (ROX Tigers)2 - Faker (SKT T1)3 - Score ( KT Rolsters)4 - Pray (ROX Tigers)5 - Bang (SKT T1)5 - RNG VS SKT T1 - Quarts de finales des Worlds 20164 - ROX Tigers vs KT Rolster - Finale des playoffs Summersplit LCK3 - KT Rolster VS SKT T1 - Demi Finale des playoffs Summersplit LCK2 - SSG vs SKT T1 - Finale des Worlds 2016Bonus :1 - ROX Tigers vs SKT T1 - Semifinals Worlds 2016Bonus :------------Merci d'avoir vu cette troisième partie de mon bilan. Ma quatrième partie sera mon top des jeux vidéo de l'année 2016 ainsi que mes attentes pour 2017.