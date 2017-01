Bon ! Maintenant parlons du cinéma. Je vais aller franco ... C'était l'une des années les plus pauvres que j'ai plus voir ... Rien ne m'intéressait vraiment ... Même les grosses sorties ont déçus. Je suis aller très peu au cinéma cette année ...Bref, sans plus tarder. Je vous donnes mon top 10 des films de 2016.10 - Captain America : Civil War - 7/109 - Les 8 salopards - 7/108 - Rogue One : A Star Wars Story - 8/107 - Zootopie - 8/106 - Les Animaux Fantastiques - 8/105 - Premier Contact - 8/104 - DeadPool - 8/103 - Creed : L'Héritage de Rocky Balboa - 9/102 - Conjuring 2 : Le cas Enfield - 9/101 - The Revenant - 9/10Mes attentes pour 2017 -En voilà, du beau programme ! Et en prime, vous aurez mes critiques de ces films sur le siteMa troisième partie sera sur l'E-Sport et les jeux multijoueurs que j'ai pu jouer cette année