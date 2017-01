Bilan Année 2016 et attente 2017

BILAN JEUX FAIT EN 2017

Attentes 2017 :

Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne année.2016 a encore été riche en événements, surtout dans nos hobbies préféré, que ce soit dans le jeu, le cinéma, le manga, les comics etc….Je reviens comme chaque année sur les titres joué, les série/film/anime que j’ai vue et bien sûr les lectures.Sans oublier mes attentes pour 2017.Bon on commence light avec un petit titre, qui avait un fort potentiel mais qui n’a pas eu l’ambition nécessaire pour en faire un gros jeu.Alors je parle bien entendu du titre qui été censé surfé sur la hype Monster Hunter, Final Fantasy Explorers.Et autant dire que j’attendais ce titre avec une petite pointe d’excitation, la perspective de faire un jeu dans l’univers de FF tout en farmant des monstres issue de cette saga et crafté par la suite moult armes et armures légendaires me paraissait vraiment alléchante.Sauf que et bien c’est surtout l’ennui et la frustration qui ont été les sentiments que j’ai éprouvé en jouant.Gameplay mou, map mal pensé, les combats contre les chimères ne sont absolument pas passionnants et je ne parle même pas du système de craft totalement à revoir. J’ai passé quelques heures sympas avec des amis, mais même là c’était difficile de vraiment être emporté par le jeu.Pourtant il y avait une bonne base, un côté hybride qui n’été pas sans rappeler Crystal Chronicles.Bref, ce n’été pas fou, voir même pas bon du tout sur certain point et si jamais il y à second opus (même si j’en doute) j’espère qu’il sera plus dynamique et mieux pensé.Enfin un nouvel opus des tortues ninja ! Qui plus est développé par Platinum Games, un studio que personnellement j’apprécie beaucoup.Le titre aurait pu devenir un incontournable du genre, s’il n’avait pas pris certaine direction.Le gameplay est bon et ça on ne peut pas lui retiré, mais le jeu reste très plat, les phases d’exploration sont vraiment limité et assez redondante.Mais là où ça casse vraiment le jeu c’est au niveau des boss. Autant en mode exploration ça reste fun, autant les boss sont de vrai purge.Avec une multitude de barre de vie les combats s’éternise (histoire de rajouter un peu de durée de vie de manière complétement artificielle).Mais en plus les boss peuvent tout d’un coup nous OS et là c’est le game over bien lourd.Et une phase de combat interminable à refaire, pas amusante et ou on flippe de devoir recommencé une nouvelle fois tout depuis le début.Dommage j’en attendais vraiment beaucoup de ce petit jeu, je suis retourné sur mes éternels Turtles in Time et Hypersotne Heist pour le coup.Un titre qui aura bien fait parler de lui lors de sa sortie. A la base un jeu que je ne devais pas prendre, après la douche froide Destiny, mais finalement deux potes m’ont un peu hypé et finalement je m’y suis mis.The Division est un bon jeu, un peu plus long et fourni que Destiny (lors de sa sortie).La Map est conséquente, avec en son centre la fameuse dark zone (mais j’en parlerais après).Les combats reste assez tactique et propose du challenge. Mais comme souvent avec ce genre de jeu, jouer en solo reste chiant et on ne s’éclate réellement qu’en groupe et surtout avec des potes.Finalement j’ai passé pas mal d’heure à arpenté les rue de Manhattan, un peu morne au bout d’un moment cependant.Il y à pas mal de missions et les affrontements contre les différentes factions reste sympa.Mais bon on a vite fait le tour et on passe donc à la fameuse Dark Zone, cet endroit où il n’y a plus de règle et où l’on peut traquer les autres joueurs afin de récupérer leurs butins, non sans conséquences bien sûr, mais ça donne une autre perspective au jeu.Tout le concept repose sur un système de loot et de boss à abattre pour récupérer et extraire du matériel rare. Seul bémol les loots n’étaient pas vraiment facile à obtenir avant un gros patch qui a rendu les choses plus (ou trop ?) facile.Bon je n’ai pas passé un mauvais moment sur ce jeu, mais l’ennui m’a vite gagné. Une fois la campagne terminé, on refait inlassablement la même chose (je sais venant de la part d’une personne qui s’éclate sur Monster Hunter ça peut paraitre ironique) mais ici le système de craft reste très limité et une fois un bon stuff récupéré on n’a pas de réel intérêt à l’utiliser, sauf dans les missions en mode hard.Et puis comme la plupart des jeux de ce type il fallait acquérir un season pass (du montant du jeu…) pour pouvoir accéder à tout le contenu additionnel.Bon ça aura au moins eu le mérite de me vacciné contre les prochains jeux de ce type ^^.Alors ici c’est un petit HS, j’ai déjà donné mon avis sur Fallout 4 l’an passé. Mais je n’avais pas complétement fini le jeu. Et je dois avouer que passer la découverte et l’exploration de la map, la fin m’a quand même bien déçue, les quêtes ne sont pas passionnantes pour un sous, et on a vraiment du mal à se sentir concerné par les différentes ambitions des factions. Bon ça reste un petit bémol, surtout vu la taille de la map et le plaisir d’exploration qu’elle procure.Je n’ai pas encore fait les extensions, je verrais ça plus tard je pense.Un petit remaster qui m’a bien fait commencer l’année, pour un titre que je n’avais pas fini sur Vita à cause de ce gameplay gyroscopique trop contraignant.Ici tout s’effectue au Joystick, bien plus précis. Ce qui m’a permis de redécouvrir cette perle sortie quelques années plus tôt.Et ce fût vraiment un gros coup de cœur, j’ai eu l’impression de me retrouver à l’époque PS2/Dreamcast ou je jouais à un jeu très différent du reste, un univers et un design général très inspiré. Et je ne parle même pas de l’ost, un petit bijou.Le jeu se dévore en quelques jours et on en redemande. Heureusement la suite arrive bientôt et ça s’annonce très bon.Je pensais me prendre la GOTY, mais finalement le dlc n’étant pas sur la galette j’ai attendu les promos pour le faire.Petite mise en bouche avant Dark Souls 3 je me remets donc dans l’univers cauchemardesque de Bloodborne avec grand plaisir.Sauf que et bien j’étai en NG+ et autant le dire j’en ai bavé ! Surtout pour le premier boss Ludwig, complétement dégelasse, j’ai dû le faire une bonne 50ene de fois avant de réussir à le passer non sans mal, et avec une grosse session d’xp avant, histoire de mettre le maximum de chance de mon côté.Sinon j’ai adoré cette extension, avec pas mal de nouveauté côté arme et armure. Un bon bestiaire et des boss bien galère.Je ne me souvenais plus de la souplesse du gameplay de Bloodborne (façon de parler) et c’est sûrement ça qui m’a un peu gêner dans DSIII mais j’y viendrai après.Sinon et bien pour le coup j’attends une suite de cet opus, l’univers très Lovecraftien, le côté Londres bien crade et poisseux… Bref j’espère que From Software à de la suite dans les idées pour cette licence.Grosse attente pour cet opus, censé être le dernier de la série.Ayant fait quelques temps avant le dlc de Bloodborne je m’étais un peu remis dans le bain pour abordé cet épisode.Finalement c’est un sentiment très particulier que j’ai eu en finissant le jeu, j’ai tantôt adoré certains environnements qui sont probablement les plus réussis de la série et détesté certain passage totalement indigeste.Alors ça peut paraitre bizarre pour une personne qui se dit fan de souls, mais les passages dans le Donjon d'Irithyll, la Capitale Profanée et surtout la zone du Lac Incandescent m’ont vraiment cassé les pieds pour rester correct.Alors oui les mécanique on les connait, mais là je ne sais pas où c’est le fait d’avoir rejoué à Bloodborne avant ou c’est ma lassitude ou mon manque d’envie à certain moment du jeu.Bon hormis ces passages j’ai bien kiffé le jeu, surtout les environnements médiévaux avec ces immenses forteresses.Je n’ai pas fait les DLC, j’attends une baisse de prix et qu’elle soit toute sortie.Maintenant reste à voir ce que From Software nous resserve pour la suite.Ah Odin Sphere ! Un jeu que je n’avais pas fini à l’époque sur PS2, surtout à cause de son gameplay. Finalement avec ce ramake le mal est réparé.Et que dire à part que ce titre m’a littéralement enchanté du début à la fin. Il suffit de lancer l’ancienne version puis la nouvelle pour voir le travail accomplie sur le jeu, gameplay plus fluide, beaucoup de nouveauté etc……Les scénarios qui s’entremêlent sont vraiment très intéressants à suivre, le gameplay très addictif à base de combo et de récupération d’éléments pour uppgradé son personnage est vraiment excellent. Et je ne parle même pas des graphismes littéralement à tomber par terre.Un gros coup de cœur pour ce titre, Vanillaware a fait du sacré bon boulot, en plus le jeu est sortie sur trois supports et localisé, que demander de plus ? ^^La licence commence à faire son nid en Occident et sa se voie, je ne pensais pas voir arrivé cet épisode aussi rapidement.On a plus à faire à un épisode best of, mais il apporte quand même son lot de nouveauté non négligeable.Les « arts » propose pas mal de possibilité en jeu et dynamise encore plus les combats, tout en restant tactique.Le bestiaire se voit complété par plusieurs nouveaux monstres emblèmes très réussi et c’est toujours autant un plaisir de farmer avec ses amis durant des heures et des heures.Bon par contre côté jeu solo j’ai été un peu lassé, je suis vite partie en full online pour vraiment m’éclaté.On verra par contre si on aura droit à sa version + l’année prochaine avec le XX (ou sûrement un Générations Ultimate).Ayant adoré le premier épisode sur la génération précédente j’attendais impatiemment celui-ci.Je ne suis vraiment pas déçu par cette suite, des possibilités d’infiltration énorme, l’ambiance cyber-punk et la background sont toujours aussi plaisant et on prend vraiment plaisir à découvrir l’univers du jeu.L’Ost est également un de mes coups de cœur de l’année, une réussite.Le seul défaut qui lui coûte sa place dans mes GOTY est son scénario un peu trop long à se mettre en place et trop vite expédié sur la fin. J’ai vraiment l’impression qu’on nous a coupé la fin soit pour nous produire un troisième opus ou alors des DLC qui clôtureront l’histoire. On verra ça mais c’est vraiment dommage.Un titre que je n’attendais plus chez nous, et finalement j’ai eu l’agréable surprise de le voir sortir chez nous et en plus localisé !Ce jeu c’est un vrai coup de cœur, d’une part parce que l’univers Dragon Quest y est pour beaucoup, mais en plus parce que le côté sandbox m’a vraiment fait kiffé. J’étais un peu hermétique à Minecraft pour son côté visuel rudimentaire et son manque d’objectif réel, DQ Builders apporte tout ça et en plus on s’éclate.Grosse durée de vie (bon il me reste encore la dernière partie à faire en fait), mais je m’amuse toujours autant.Il ne manquait plus qu’un mode online pour jouer avec ses potes, espérons qu’un éventuel second épisode corrige ça.On ne l’attendait plus et finalement ça y est ! Il est enfin sorti ! Le fameux remake de Dragon Quest est enfin sorti chez nous. Je commençais à perdre espoir quand à la sortie de cet épisode et au retour de la saga Dragon Quest dans nos contrés. Finalement c’est une avalanche de titre qui sorte pour notre plus grand plaisir.Bon j’ai dû mettre en pause le jeu (qui est très long en plus) pour en faire d’autre que je voulais vraiment tester avant la fin de l’année, mais pour la bonne trentaine d’heure joué, je me suis régalé. Le côté old-school ne me déplaît pas trop, même si le jeu prend vraiment son temps pour se mettre en place.J’y retourne vite, et 2017 prévois du lourd pour la licence avec le Heroes 2, le 8 et peut être même le 11 !L’attente commencé à se faire longue pour la suite de Pokémon, très remis en avant depuis le succès de Pokémon Go.Et encore une fois le jeu est un vrai régal, cet épisode propose un nombre de nouveauté conséquente, un monde où l’on prend réellement plaisir à évoluer. J’aime beaucoup les nouveaux pokémon de cet épisode (hormis quelques-uns comme d’habitude).Par contre on sent que la 3DS est à bout de souffle et que la licence est prête à partir sur un autre support (qui a dit la Switch ? ^^)Un coup de cœur encore une fois et une réussite totale.Alors ou c’est un DLC ou plutôt devrais-je dire une extension, tellement cette suite à The Witcher 3 est énorme !Nouvelle zone, nouveaux monstres, nouvelles quêtes…… Cette extension fait même de l’ombre à bon nombre de jeu sortie cette année tellement sont contenue est conséquent.Repartir dans l’univers de The Witcher 3 est un réel plaisir, le niveau d’écriture et toujours aussi magistral et on reprend très vite ses marques.Un must qui confirme encore une fois le talent de CD Project Red, leur savoir-faire et leur passion pour l’univers de The Witcher.Une extension qui a de quoi servir de leçon à de bon nombre de développeurs. J’en reprends avec plaisir !Mon jeu de l’année ! Ce jeu est une véritable réussite, que ce soit au niveau du background, du gameplay ou du level design aux petits oignions confectionné par Arkane Studios et qui prouve leurs savoir-faire.Le jeu n’est pas un simple Dishonored 1.5 mais une vraie suite avec son lot de nouveauté.Nouvelle ville, nouveau personnage, nouveaux pouvoirs. On prend un plaisir fou à se déplacer dans l’ombre, utiliser les nombreuses possibilités mise à notre disposition et découvrir les desseins de nos ennemis.Comme pour le premier opus on peut tuer toute le monde ou faire le jeu en véritable fantôme.Un énorme coup de cœur pour cette suite qui aurait largement mérité plus de mise en avant.J’espère que Bethesda ne laissera pas tomber la licence, ni Arkane car ils prouvent une fois de plus leur talent et leur passion.Il y a plusieurs absents dans mon top de l’année, faute de temps pour tous les finir comme il se doit.Un des gros titres de l’année qui fait couler beaucoup d’encre (une habitude avec la série) qui n’est autre que Final Fantasy XV.Je vais attendre de le finir avant de livrer mon avis complet sur ce titre. Mais je tenais quand même à faire part de mon retour sur la vingtaine d’heure passé dessus.Alors j’exprime mon avis, mon ressenti vis-à-vis du jeu. Certain on adoré, d’autre pas et je respecte chacun de ses avis.Pour ma part c’était quand même mal partie, les démos m’avait vraiment refroidi, et je ne parle même pas de la calamiteuse présentation du jeu lors de la conférence Microsoft à l’E3 qui m’ont fait craindre le pire.Finalement le jeu est reporté et on a eu le droit à un film et une mini-série pour introduire le jeu.Et c’est là que ça commence mal en fait, la qualité du film et des épisodes n’est pas à remettre en cause, j’ai d’ailleurs beaucoup aimé Kingsglaive et le film avait réussi à me hypé pour le jeu. Mais pourquoi ne pas avoir inclus ça dans le jeu directement ? (inutile de me parler des séquences balancé de but en blanc dans le jeu sans doublage et sans explication).Le début du jeu tel qui l’est est vraiment trop limite en scénario et pour ma part si je n’avais pas vu le film et la série j’aurais vraiment eu du mal à me sentir impliqué dans l’histoire.Bon après on se dit que ça va démarrer et il y aussi le gameplay et l’univers. Et là encore j’ai du mal à me sentir vraiment impliqué dans l’univers du jeu, l’open world qu’il essaye d’être ne fonctionne pas. Trop d’incohérence et un manque de vie insufflé à l’environnement. Le gameplay peut aussi bien être grisant que frustrant la seconde d’après.Et l’écriture du jeu n’est vraiment pas terrible. Bon je ne l’ai pas encore fini et j’espère voir de grosses séquences qui me feront dire le contraire, mais pour l’instant ce n’est pas ça.Mon ressenti n’est donc pas très bon et j’ai surtout une impression de gâchis quand je voie le potentiel du titre. On verra pour la seconde moitié du jeu que je vais attaquer rapidement.Comme je l’ai dit avant il y a beaucoup de titres que je n’ai pas eu le temps de faire (certain pris pour les versions complète limité comme Fire Emblem). Donc et bien il y à Fire Emblem, Bravely Second, Starfox Zero et The Last Guardian (que je n’ai eu que récemment) Donc ç ava attendre début 2017 le temps que je finisse le reste.J’ai pas mal joué en retro, surtout grâce à un amis qui m’a moddé deux consoles, une Megadrive et une Master System et redécouvrir ses jeux fétiches en 60hz c’est juste phénoménale ! Evidemment j’ai rejoué à pas mal de beat’em all, Hyperstone Heist, Street of rage etc…..Côté PC j’ai également joué à la saga Homeworld, un RTS qui se déroule dans l’espace, j’ai vraiment été surpris par le jeu et son ambiance.On passe ensuite aux autres centre d’intérêt :Deadpool :Un film qui aura mis du temps à sortir, j’avais quelques appréhension mais finalement j’ai bien kiffé, fun décalé, bourrin. Un film fun et j’espère que la suite le sera encore plus.Creed :La suite de la saga Rookie avec le fils de Apolo Creed, je ne misais pas un sous dessus et j’ai vraiment adore, un superbe film en partie grâce à un Stallone impressionnant.Star Trek Beyond :Mon film de SF de l’année, ça fessait vraiment longtemps que je ne m’étais pas éclaté sur un bon film de SF au cinéma (bon j’ai loupé Premier contact donc je ne pourrais pas le comparer). Mais le film à tout ce que j’aime dans la SF, le film est prenant, il a une bonne trame de bonne scène d’action et tout le feeling SF que j’adore.Il va falloir que je rattrape mon retard sur les séries originale par contre ^^.Mention aussi au très bel hommage à Léonard Nimoy qui nous à quitter en 2015. Pas de surenchère, et j’espère qu’un autre studio fera de même au vue des tragiques disparitions en cette fin 2016.Batman V Superman :Un des plus gros sujets de controverse de l’année, un film bashé à l’extrême, bref on ne va pas redire ce qui a déjà été dit X fois. Mais personnellement j’ai doré, le film est prenant, il a un charme que je commence à avoir du mal à revoir dans les autres films de SH.Bon la version ciné est un peu haché au début et je ne comprends pas la décision de ne pas avoir sortie la director’s cut tout de suite. Bref j’ai pris plaisir à le revoir rapidement, j’ai hâte de voir la suite avec Wonder Woman et la JLA.The Hateful Eight :Le nouveau Tarantino, grosse attente pour ce film qui ne m’a absolument pas déçue. J’ai totalement kiffé et ce fût un de mes plus gros plaisir de l’année au cinéma. Et comme à son habitude le casting est excellent, j’ai été ravi de revoir Kurt Russel sur grand écran.The Revenant :Mon film de l’année, une expérience cinématographique totalement folle. Une performance des acteurs impressionnante. Le genre de film qui nous marque, les 2h30 passent à une vitesse folle et on suit la survie de ces personnages comme si on les vivait. La bande son qui accompagne le film m’a filé des frissons et est l’un de mes coups de cœur de l’année dans sa catégorie.Un chef d’œuvre vraiment.Civil War :La sauce Marvel/Disney commence à ne plus prendre chez moi, j’ai trouvé le film long et poussif. Méchant anecdotique comme d’habitude.Bon après ça reste fun et on débranche le cerveau, mais c’est dommage j’en attendais plus. Pour 2017 seul Thor Ragnarok m’intéresse chez eux pour le possible côté Buddie movies.Jack Reacher 2 :Un premier épisode très réussi, j’attendais beaucoup cette suite qui finalement se fourvoie dans un déluge de cliché et de déjà-vu. Vraiment dommage d’avoir gâché le potentiel de cette suite.Suicide Squad :Un film victime de la situation du cinéma à Hollywood, un film qui jongle sur le faux violent et le grand public.Un gros potentiel, les scènes d’actions reste fun et le casting reste impeccable.Mais les ambitions ne sont pas aussi fortes qu’elle aurait dû l’être.Dommage on verra la suite qui se profile avec Gotham City Sirens.Scrubs :Une bonne série humoristique pour débuter l’année. Un gros coup de cœur, des barres de rire mais j’ai été aussi très surpris par le côté dramatique de la série.Dommage que la saison 9 ne soit pas aussi bonne que le reste.Psych :Encore une série enquêtrice mais cette fois ci avec un côté fun et décalé.Les premières saisons sont excellentes, mais on se lasse vite avec un réel manque de fil rouge et des personnages qui peine à évoluer. Mais bon reste de bonnes scènes de fou rire.Fargo Saison 1 :Une de mes plus grosses claques de l’année en série TV. Retrouver une ambiance similaire à no country for old man en série le pari est plus que réussi. Je n’ai pas encore visionné la saison 2 mais ça sera dur de faire aussi bon que la saison 1 (un peu comme True Detective quoi ^^).Série CW : Arrow S4 / Flash S2 / Legend of Tomorrow :Grosse déception de ce côté, bon Arrow n’a plus rien à sauver. Trop de niaiserie et de scène cul cul. D’ailleurs les scènes de combat manquent de plus en plus de peps. Je ne pense pas regarder la suite.Pour Flash j’avais vraiment adoré la S1 qui m’a vraiment surpris. Le début de la S2 est très bonne, mais on part vite dans de la mièvrerie, un héros qui reste campé sur ses positions et évolue trop peu. Un peu trop de vue et de revue.On verra pour la S3, mais je ne suis pas fou de la saison 2.Legend of Tomorrow, j’étais vraiment super hypé par cette série, d’une part pour le côté équipe et puis par le côté event avec les autres séries.Finalement ce fut la méga purge, une série vraiment mauvaise, mal écrite, bourré de niaiserie (oui je ressors beaucoup ce terme) mais un potentiel de fou gâché. Je ne tenterais même pas la saison 2.Sherlock :Je me suis enfin fait cette série qui reprend l’univers de Sherlock transposé à notre époque. Et j’ai totalement adoré ! Les épisodes d’1h30 s’enchaine et ne me lasse pas.Mon seul reproche est qu’il n’y ait que trois épisodes par saison.Mention pour la saison 2 vraiment puissante. J’ai hâte de voir la suite.Daredevil S2 :Gros coup de cœur pour cette suite. La saison 1 avait mis la barre très haute, et je dois dire que la suite ne m’a vraiment pas déçue.L’arrivée du Punisher y est pour quelque chose et cette violence et cette maturité m’ont scotché.J’ai vraiment hâte de voir la suite et une saison sur le Punisher. Mais aussi et surtout pour la série Defenders ^^.J’ai visionné assez peu d’anime en 2016, je vais me rattraper cette année je pense.Broken Blade :Une série assez ancienne, avec des méchas. J’ai bien apprécié cette petite série. Un peu trop courte et la fin un peu trop expédié. Mais je recommande ce bon petit anime. Mention spéciale à l’opening et à l’ending composé par KokiaBerserk :Alors non je n’ai pas maté la nouvelle série mais celle de 1997 et je me suis vraiment pris une claque. J’ai trop longtemps hésité à me lancé dans l’univers de Berserk et j’ai totalement adoré. Tellement que je me suis lancé dans la lecture du Manga une fois l’anime fini.Mention spéciale à l’ost composé Susumu Hirasawa juste phénoménale.On continue avec mes lectures de l’année (je vais surtout faire un top des livres qui m’ont le plus plu):Berserk :Histoire d’enchaine avec mes animes vu cette année, j’ai donc enchainé sur la lecture de Berserk.J’ai enchainé les tomes, j’ai rarement autant pris mon pied à lire un manga, la tension est palpable et on a toujours envie de continuer à lire pour voir ce qui va se passer. Les rebondissements sont vraiment énormes.Graphiquement j’ai juste halluciné de la qualité des dessins. Je regrette même pour une fois le format du mange tellement il mériterait une version plus grande comme certain comics.Vite la suite !Ultraman :Une série qui m’intrigué depuis un petit moment et j’ai franchi le cap avec les volumes sorties chez nous. C’est en fait une suite à la toute première série Ultraman.Visuellement la série est superbe, les combats bien chorégraphié et on se prend à kiffé du Sentai à nouveau.Vivement la suite encore une fois ^^.Spiderman par Todd Mc Farlane :Grosse tuerie de ce côté-là, je rattrape mon retard comme je peux sur certain run de dessinateur culte dans l’univers des comics.Alors pour la précision j’ai lu la dernière grosse série de Todd Mc Farlane réedité en Marvel Classics et où il s’est lâché. Et visuellement c’est complétement fou, chaque page est un tableau. Gros coup de cœur à ce niveau-là.Hellboy (les 5 premiers tomes) :Encore un rattrapage pour l’univers des comics, et comme je suis en train de lire les nouvelles de Lovecraft j’avais vraiment envie de me lancer dans l’univers crée par Mike Mignola et j’ai une fois de plus pris mon pied, visuellement c’est magnifique, j’adore le dessin de Mike Mignola, l’histoire est prenante et on voit toutes les références et surtout l’influence de Lovecraft sur son univers. J’ai les autres tomes mais j’ai préféré savouré ma lecture pour le coup ^^.Univers Valiant :J’ai lu pas mal de série de cet univers, The Valient le one-shot qui introduit l’univers. Les deux tomes de Bloodshot reborn et le premier de Ninjak.Grâce à ce nouvel éditeur (Bliss comics) j’ai pu découvrir cet univers (et en plus à des prix très intéressant). J’ai adoré les trois séries, j’ai d’ailleurs acheté d’autres tomes, mais mis de côté pour me concentrer sur d’autre lecture.D’ailleurs 2017 sera l’occasion à l’éditeur de sortir beaucoup de grosses séries qui sont très intéressantes.D’autre par Sony projette de lancer l’univers au cinéma dans quelques années et il y a un énorme potentiel si le matériau de base est respecté.Batman : Killing Joke et N52 :Je me suis relue dans de bonne condition le volume The Killing Joke, rien à dire de plus que c’est un chef d’œuvre, une énorme claque visuel et scénaristique. Un must.J’ai aussi repris la lecture des DC N52 avec le run de Snyder et Capullo sur Batman. J’ai repris la lecture depuis le début et j’en suis au 5e tome.Je me dis vraiment que la cour des hiboux a de quoi faire un super film Batman au cinéma.Après j’ai lu pas mal de chose assez varié, Drakengard, Spawn, The Arms Peddler, Iron Fist, Dr Strange, Deadpool etc……Très peu de déception de ce côté-là, mais beaucoup de chose à rattraper encore une fois ^^.Gravity Rush 2Dragon Quest VIIIKingdom Hearts 2.8HorizonNier AutomataYooka LayleeDragon Quest Heroes 2Dawn Of War IIIFF XII The Zodiac AgeMass Effect 4 AndromedaRed Dead Redemption 2Zelda Breath of the WildPour ce qui est officiel cette année.Je garde un œil sur pas mal de jeu comme Ni-Oh, Scalebound, Sonic Mania etc… Mais je vais attendre pour certain titre, surtout qu’on ne connait pas encore le prix et le line up de la Switch, que j’attends bien entendu.Nocturnal AnimalsLive by NightSilcenceA cure for LifeSplitLoganAlien : CovenantLife – Origine InconnueWonder WomanDunkerqueLa Planète des Singes SuprématieBlade Runner 2049Thor 3 Justice LeagueEt peut-être Star Wars VIIIJ’attends surtout la série Iron Fist et Defenders.Côté anime la saison 2 de l’attaque des titans.Et j’ai une tripoté de série à rattraper.Côté BD j’attends la suite de Black Sad.Manga il y à pas mal de suite surtout, je vais me lancer dans la série Levius surtout et continuer le reste.Côté comics c’est surtout le relaunch DC nommé Rebirth qui arrivera en Mai/Juin chez nous et j’ai hâte de découvrir ça.Je clôture ici mon (très) long bilan annuel.Je vous souhaite encore une bonne année, on va avoir de quoi profiter et de quoi discuter et débattre.D’ailleurs on n’aura pas trop longtemps à attendre avec l’event Nintendo sur la Switch.A bientôt et merci d’avoir lu mon très long article ^^.