Salut, je suis en mode rétro PSX en ce moment sur mon PC et j'aimerais pouvoir mettre un anti aliasing sur mon émulateur ePSXe mais je ne trouve pas ça dans les paramètres et je ne sais pas trop où trouver ça donc si quelqu'un a des infos, merci d'avanceL'image du dessus et une capture d'écran que j'ai fait, j'ai mis des scanlines et j'ai pas étiré l'image. Comme ça c'est presque parfait il ne me manque plus qu'un anti aliasing.