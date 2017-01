En ce moment je joue (me défoule, c'est plus ça en fait) à Transformers : Devastation (développé par Platinum Games, les "maitres" -dans le sens qu'il maitrise- du genre à l'heure actuel du Beat them all) et j'arrive à accrocher au jeu !!C'est par conte "bienvenue chez les bourrins", il faut le reconnaitre, par moment.Je ne suis pas fan de la licence Transformers et justement, j'arrive quand même à m'éclater, le gameplay reprend celui de "Bayonetta" (déjà rien que ça, c'est un signe de qualité).Donc si NieR : Automata c'est :Une D.A. au TopUn Level Design au TopUne ambiance au TopUne fluidité au TopUn scénario qui peut être interessantUne musique qui déjà me donne des frissonset une héroïne qui à de la prestance!Futur chef d’œuvre (à n'en point douter) !même la jaquette est classe !Pour le plaisir des yeux, cette image (et je pourrais en mettre plein d'autres) à une classe folle.(Couleur choisis, "pose" des personnages, design des "vêtements" ect)