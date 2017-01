(Je mets pas God of War car je le vois pour 2018 )

Yo mes loutres !L'année 2016 prend fin et les 3/4 n'ont toujours pas fini leurs jeux de 2015Votre compte steam est blindé, vous avez encore des jeux sous cellophane qui traînent sur votre meuble télé mais pas de soucis, contrairement au saumon fumé, un jeu vidéo ça se périme pasAvant de parler de mes attentes 2017, faisons un point sur les jeux que j'ai adoré, les déceptions et les flops.Tout simplement ma meilleure expérience vidéoludique de 2016. ReCore est un concentré de fun et de nostalgie, un gameplay dynamique, un univers mystérieux, un game design soigné avec des idées fraîches. Ce jeu est à la fois un coup de coeur et une surprise car je pensais vraiment pas accrocher autant. Mais faut avouer que Joule et les Corebots m'ont fait tomber sous leurs charmesComme déjà dis des dizaines de fois ici, n'écoutez vraiment pas la presse (clairement le plus grosse bavure de l'année), jouez à ReCore vous allez être surpris par ses qualités !!Des jeux se passant à l'époque de l'âge de pierre sont plutôt rare surtout dans une période où les éditeurs sont à fond dans les gros guns, gros vaisseaux, bonne grosse explosion façon Michael Bay. Et bin, Ubisoft pose à moitié ses couilles sur la table pour proposer a sa licence Far Cry un épisode sans arme à feu, explosion, véhicules moteur.Retour à l'ére Mésolithique et que dire à part que Far Cry Primal est un incroyable voyage !! Des décors magnifiques, une faune variée et vivante, un gameplay brutal, un petit système de développement de sa tribu et bien sûr la possibilité d'avoir un fidèle compagnon, de la panthère noir très silencieuse à l'ours des cavernes qui te fera le ménage trankilou dans un camp ennemi.On garde les mécaniques maintenant bien huilées d'un Far Cry mais l'aventure est bien différente des autres épisodes. Une franche réussi, chapeau Ubi pour la demi couille sur le bureau. Ils auraient dû mettre les couilles entier sur le bureau est proposer une vraie nouvelle licence. (Avaient fait la même connerie avec Black flag)Pfff... Je sais par où commencer avec ce jeu tellement il m'a mis en PLS. Sans déconner ça faisait longtemps qu'un jeu m'avait pas autant chamboulé. Ce jeu, c'est une tonne d'émotion, des heures réflexions post-jeu, de l'angoisse, des rires, des larmes, des choix difficiles qui vous cassent le cerveau en deux. C'est pas vraiment un jeu, c'est une expérience vidéoludique qui vous entraîne dans la psychose du temps, l'effet boule de neige, la loi de cause à effet.Après cinq chapitres, on en ressort différent...Et mention spécial à la bande son juste sublime, la meilleur de cette année, j'écoute le CD en boucle! (J'ai regardé le prix du vinyl 900€Inside, Super HOT, Dishonored 2, Homefront : The Revolution, Gravity Rush Remastered, Astroneer; SAO : Hollow Realization, The Universim.Je me suis déjà longuement étendu sur le sujet ici, pour moi ce 4ème épisode est une déception. Alors attention, je parle pas ici de mauvais jeu mais d'une déception par rapport à l'attente.Après 3 épisodes vraiment superbes au point d'en être devenu fans, j'attendais énormément le retour de Drake sur PS4 mais j'ai assez vite déjanté passé l'effet "Waouh!" des premières heures de jeu.La réalité c'est qu'on se retrouve face un jeu bloqué dans de vieilles mécaniques de gamplay, des phases de grimpettes ennuyeuses, de l'action en retrait au profit de l'infiltration...mais sans arme ou technique approprié a ce type d'approche et surtout un monde qu'on croyait semi-ouvert mais qui est en réalité plus proche d'un vaste couloir assez vide.Tout le budget est passé dans l'animation mais cela ne rattrape pas le tout car on est dans un jeu vidéo et non dans un film d'animation !Bref, un peu l'effet The Order 1886 (que j'ai aimé), miser trop sur les graphismes et en oublier le principal, l'histoire, le gameplay, le level design.Pareil ici, j'en ai déjà pas mal parlé, beaucoup m'on dit que Gears c'était avant tout un jeu multijoueurUne chose sur laquelle je ne suis pas du tout d'accord.Fan des trois premiers épisodes, l'attente fut longue avant de retrouver cet univers incroyable de Gears of war. Surtout que ce 4ème épisode signe le retour de Marcus Fenix, chose plutôt cool. Mais voilà, le nouveau studio, The coalition, préfère se concentrer sur le mode horde et toute la partie multijoueur du jeu pour délaisser complètement le mode campagne qui devient rapidement super répétitif, lassant avec un scénario super limité sans intrigue ni accroche.Le jeu reste irréprochable que ce soit dans ses graphismes ou son gameplay mais le reste... Là encore l'impression d'être tenu dans la main dans un grand couloir, un level design au niveau du zéro, des largages d'ennemies sans intérêt, des mécaniques déjà vues.A croire que le chiffre "4" n'aura pas fait du bien à 2016, mais comme pour Uncharted 4, Gears of War 4 tombe dans la facilité de simplement rehaussé les graphismes sans vraiment améliorer la formule. Après 3 épisodes, le 4ème faut savoir dire non.Quantum Break, Hyper Light Drifter.J'avais bien aimé le premier épisode, le trailer de second opus m'avait hypé de fou !! Puis laisse tomber la mise en PLS progressive plus j'avancer dans le jeuEn réalité ce jeu est limite une escroquerie par rapport au trailer fournit par EA... Vous savez cette impression quand tu regardes une bande annonce que tu vas voir le film et que tu comprends pas pourquoi le trailer n'a rien avoir avec le film(l'astuce pour le cinéma c'est qu'il utilise souvent des scènes coupés n'apparaissant pas dans le film version cinéma)Bref, ce jeu est une bouse non mais vraiment !! Et je vous jures ça me fait mal au coeur de dire ça alors que j'adore l'idée même du jeu, son personnage principal Faith, y'a un bon background et tout. Mais là faut avouer que DICE a totalement foiré son développement alors qu'à la base c'était limite un cadeau pour les fans du premier épisode vu que le jeu avait bidé...Donc même si c'est clairement ma plus mauvaise expérience vidéoludique de 2016, je suis triste de voir que peut être à cause de cette bouse, on reverra jamais notre belle Faith au dessus des gratte-ciel :'(2017 s'annonce déjà comme une grosse année jeux vidéo avec la sortie de la nouvelle console de Nintendo, la Switch en mars prochain. Et comme beaucoup ici, la sortie d'une nouvelle console quelques soit son constructeur reste un événement, un mini-fête vidéoludique et surtout signe de bonne santé du secteur.Mais la Switch ne sera pas seule puisque le Project Scorpio de Microsoft pointera le bout de son nez en fin d'année, même si ici, on ne sait pas vraiment si c'est une nouvelle console ou un modèle premium façon PS4 Pro. (Certains me diront que c'est comme la PS4 Pro mais permettait moi d'avoir le doute a ce sujet car une console qui à 3x plus de puissance que l'ancien gen ça me semble assez bizarre).Bref, nouvelles consoles en 2017, mais aussi et surtout beaucoup de bons jeux en prévisions !!