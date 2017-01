Voici tout d'abord une Image autour du jeu Final Fantasy XV :Tout d'abord, Hajime Tabata a remercié les joueurs pour leurs soutien en 2016. Il ajoute que Square-Enix a su tenir ses objectifs comme une sortie mondiale ou les sous-titres traduits en 12 langues. Il promet qu'en 2017, le jeu sera encore soutenu par le Studio avec des mises à jours et des DLC pour prolonger l'expérience.On poursuit avec le test paru dans le dernier JeuxVidéo Magazine. Le jeu a reçu la note de 16/20. Voici un petit résumé :« Le système de combat est fluide, dynamique, et les mécaniques de jeu son parfaitement expliquée durant la première heure de jeu. Le moteur n'est pas toujours à la hauteur des ambitions visuelles, et des bugs graphiques s'invitent à la fête. Beau néanmoins. De grands thèmes signés Shimomura, des voix françaises d'un excellent niveau, ce FF est une vraie réussite de ce point de vue. Comptez 20, 30 heures pour faire l'aventure, un peu plus pour les missions annexes et beaucoup plus pour le contenu post-game. Un Final Fantasy XV en demi-teinte, en raison de son monde ouvert et de son scénario peu palpitant, ainsi que de ses multiples bugs. Restent les personnages, les systèmes qui, eux, fonctionnent parfaitement. »On termine avec le test du magazine Video Gamer, qui lui a attribué la note de 15/20 et dont voici également un petit résumé :« FFXV est une vraie déception. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'est pas le jeu qu'il aurait dû être. Bien que perfectibles, ses graphismes, son système de combats et son monde ouvert sont d'autant de motifs de réjouissance et donnent bon espoir pour la suite. Hélas, ils ne suffisent pas à nous faire oublier un scénario incohérent et une fin indigne. Le jeu est agréable à l’œil, les héros sont attachants, le système est efficace, la bande-son est magistrale et l’exploration est récompensée. Cependant, le scénario est incohérent, les dernières sont atroces, le jeu est très court en ligne droite, des quêtes sont redondantes et il y a des bugs et des soucis techniques. »Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux tests sont loin de faire l’éloge du jeu de Square-Enix...Source : https://www.jeuxvideomagazine.com et http://www.dualshockers.com/2017/01/01/final-fantasy-xv-director-thanks-fans-new-year-message-promises-give-back-2017/