Ho les gens ! Bonne année à tout le monde ! Et pour commencer cette année, rien de mieux que de faire un bilan de l'année précédente. Pour cette première partie, je vais aborder, les séries télévisées. Une passion assez récente pour moi.Cette première partie est plus un teaser d'un bilan qu'un bilan. Je suis plus de coutume à faire un bilan des séries en mois d’août qui est là où généralement toutes les séries s'arrêtent. Actuellement la plupart des séries sont au mid-season (en pause) ou bien continue.Donc au mois d'août prochain, je vous ferai un bien meilleur bilan de l'année 2016/2017 (je prends en compte de septembre 2016 jusqu'à août 2017).Mais vu que je suis gentil. Je vais donner un premier petit avis sur mes ressentis sur les séries en cours.Vikings - Saison 4 (deuxième partie)Après une première partie un peu décevante, cette seconde partie de la saison 4 de Vikings est monstrueuse. Je dirais même qu'on est au momentum de la série surtout après le dernier épisode qui est clairement le meilleur de la série.Moi qui est un grand fan de la culture Vikings et de leur Histoire. Je ne peux être que fan de la série qui place la barre très haute en terme de costumes et de décors. Certains plans sont énormes. Si, vous n'avez toujours pas vu. Je vous la conseille.4.6/5 de moyenne pour cette seconde partie. Et je sens que ça va encore augmenter par la suite.The OA - Saison 1 (Netflix)Une série que j'ai commencé il y a quelques jours. Et je suis complètement sur le charme. Une nouvelle réussite de Netflix et assez étonnante. Le casting tient la route. Et l'histoire est envoûtante.4.5/5 de moyenne (pas fini)The Walking Dead - Saison 7Je n'ai vu que le premier épisode. En effet, je connais maintenant cette série. Ils ne font que quelques bons épisodes. Je vais prendre mon mal en patience pour faire les 15 derniers épisodes d'un seul traite ... En tout cas, le premier épisode était vraiment bon à suivre.Luke Cage - Saison 1 (Netflix)Pas trop compris le bashing de la série. Elle a un certain charme. Marvel a réussi à donner un aspect beaucoup plus mature avec Daredevil,Jessica Jones et Luke Cage. Hâte de voir ce qu'ils vont faire avec The Defenders.4.4/5 (fini)Teen Wolf - Saison 5Mon plaisir coupable tout simplement ! Une série qui est de base ciblé pour un public féminin. Mais qui m'a surpris de nombreuses fois. Elle est complètement sous estimée.Séries qui je risque de regarder par la suite :- Sherlock Saison 4- Westworld (toujours pas vu- Marvel's Iron Fist- Twin Peaks- Star Trek: Discovery- American Gods- Game Of Thrones - Saison 7- Supernatural Saison 12- Arrow Saison 5/The Flash Saison 3/Supergirl Saison 2/Legends Of Tomorrow Saison 2 (pas sûr pour ceux-là)- 3%- 24: Legacy+ toutes les petites découvertes que je risque d'avoir !Bref, j'ai du travail à faire pour vous donner le meilleur bilan possible au mois d'août !La deuxième partie sera sur les films de 2016 !A bientôt les potos !