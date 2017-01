The Unit Show vous souhaite à tous une tres belle année 2017 ! Elle est enfin la ! L'année avec tout plein de jeux à venir et qui sait de nouvelles surprises !Je vais vous proposer un projet qui me trotte dans la tête depuis un bail ! J'ai vu que ce site possède des youtubeurs et twitcheurs passionnés ! Vous êtes nombreux à poster vos vidéos et vos streamCette année s'annonce riche en jeux multijoueurs !Donc je vais mettre en place cette folle idée ou l'ont pourrai faire des sessions de jeu tous ensembles et quand bon nous semble dans le domaine du possible ! C'est pour ça que j'ai décidé de créer "La Ligue des GameKyoGameur" WIP pour le nomGamekyo est génialUne chaine Youtubeet Twitchsont en cours de créationDite moi ce que vous en pensez histoire de ne pas trop en faire des tonnes non plus