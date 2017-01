Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch et du jeu Resident Evil 7 :Il semblerait que Capcom sorte son dernier jeu de la Saga Resident Evil aussi sur Nintendo Switch. Capcom y incorporerait un mode VR, mais connaîtrait quelques difficultés avec ce dernier. Adapter les fonctionnalités de la manette de la Nintendo Switch aurait également posé quelques soucis au Studio. L'exculisuté VR aurait d'ailleurs une durée d'un an sur Ps4. Enfin, le faible nombre de pixel sur la prochaine console de Nintendo nuirait à l'expérience globale du jeu. On sera peut-être fixé sur le sort de ce jeu le 12 janvier prochain...Source : http://www.gonintendo.com/stories/271176-rumor-capcom-working-to-bring-resident-evil-7-to-switch-may-in/

posted the 01/01/2017 at 08:49 AM by link49