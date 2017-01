Voici des Rumeurs autour de la Nintendo Switch :Un détaillant allemand aurait détaillé l 'ouverture des réservations, composé de 15 jeux. Voici les jeux qui y seraient présents, entre autres : Mario Kart 8, Splatoon, Skyrim Special Edition, un jeu Mario, un jeu Sonic, The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Dragon Quest XI. Mario Kart 8 et Splatoon sortiraient au lancement de la console, ce qui n'est pas sûr pour le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Enfin, il semblerait que la Nintendo Switch sorte en Allemagne le 19 mars 2017 précisément...Source : http://www.gonintendo.com/stories/271139-rumor-german-retailer-lists-various-switch-launch-titles-relea/