Voici tout d'abord une Image autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Nintendo a dévoilé sur son compte Facebook un nouvel Artworks pour promouvoir son futur titre. Celui-ci illustre un des ennemis du jeu, un Gardien.Enfin, si on en croit une publicité parue dans une enseigne, le jeu sortirait bien en mars prochain, sûrement au lancement de la Nintendo Switch. On devrait être fixé le 12 janvier prochain, où Nintendo devrait confirmer ou non que le jeu sort bien en mars prochain...Sources : http://www.gonintendo.com/stories/271156-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-guardian-art/ et http://www.gonintendo.com/stories/271154-game-switch-advertising-shows-the-legend-of-zelda-breath-of-the/