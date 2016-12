Comme chaque 365 jours jusque là, je reviens pour faire mon top des découvertes vidéoludiques de l'année. Depuis quelques années je faisais un top 20 mais cette année c'est un top 15. Je choisis ça en proportion des jeux de l'année en cours finis. Ayant fait quelques remasters cette année, j'ai fini un peu moins de jeux de l'année courante. 10 me paraissais trop peu, 20 trop large. Comme d'habitude : pas de remasters, remake ou portage (sauf si d'un jeu PC/smartphone récent). Je ne tiens compte que des jeux que j'ai fini pour pouvoir les placer, je mentionne les autres en fin d'article.La console indiquée entre parenthèse est la console sur laquelle j'ai fait le jeu, et encore une fois ce sont des avis personnels. Vous avez sûrement votre propre top, j'ai le miens. Je donne un court avis sur chaque jeu.Un jeu inconnu, sorti de nulle part. Malgré ses chargements ultra longs et fréquents, cette histoire à peine interactive (si vous pensiez que les jeux Quantic Dream n'avaient pas de gameplay, essayez ça) m'a tout de même beaucoup touché. Elle traite du manque et de la perte d'un être cher. Certains s'en ficheront complètement, ne seront pas touchés, et seront sûrement directement repoussés par l'aspect "cheap" du jeu mais l'ayant fait très récemment ça m'a plu.Une belle bizarrerie. Là encore un jeu sans vrai gameplay, on enchaîne des situations en examinant des objets dans des pièces de 2 mètres carrés. La fin est l'une des fins de jeu vidéo les plus bizarres que j'ai jamais vu. Mais Virginia est original, assez joli, bien animé, il tente des choses dans sa mise en scène (même si les jump cut ne sont pas toujours bien adapté pour un jeu vidéo) et son mystère en captivera peut être certains pour en discuter sur internet.Le premier Kirby sur 3DS était déjà vraiment pas mal et celui-là reste dans la même veine mais en un peu plus varié. La fin du jeu en est même épique pour un Kirby. Comme d'habitude avec Kirby on ne bouleverse pas la série malgré l'arrivé de l'armure Robobot pour donner des phases un peu différentes dans certains niveaux. On a de la bonne plateforme dans un jeu bien joli !A la fois déjanté et exigeant, ce nouvel épisode est pourtant encore une fois hyper accessible pour les nouveaux venus. La jouabilité aux boutons fait plaisir, je ne pouvais pas supporter le tactile sur l'opus DS. Assez complet, avec du vieux et du neuf, c'est du bon pour les vrais mélomanes gamers. Comme toujours, du jeu de rythme sans vraie indication à l'écran.Assez déçu par les beta multi du jeu, j'ai quand même sauté le pas day one. Il faut dire que le premier était la vraie nouvelle référence du multi pour moi depuis CoD4. Il est assez décevant dans celui-là avec des choix bizarres, des maps au level design encourageant moins la grimpette qu'auparavant et une technique assez faible... Du coup je ne m'y suis pas trop attardé. Sauf que cet épisode possède une campagne solo vaiment bonne. Les personnages ne sont pas fous et l'histoire non plus mais c'est varié et il y a de vraies bonnes idées, c'est un peu plus frais qu'un simple Battlefield ou Call Of Duty, vraiment sympa. J'espère que dans une suite ce sera encore plus épique et que le multi sera au moins aussi bon que sur le premier.Ce n'est pas Mutant Mudds 2 mais cet épisode de transition en attendant la suite est vraiment excellent. C'est comme une grosse extension pour le premier épisode avec quasiment autant de niveaux, mais qui sont bien difficiles. Le tout est vendu comme un nouveau jeu mais le prix n'est pas bien élevé et la difficulté est au rendez-vous. Mais comme le premier opus, ce n'est jamais ultra frustrant car on apprend vite à s'en sortir. Je conseille fortement !Un bol d'air frais pour Pac-Man. Ils auraient pu appeler ce jeu Pac-Man 2 que ça ne m'aurait pas étonné (quoi que Championship Edition le mérite aussi). Un renouveau vers une formule plus actuelle pour le scoring, du endless. J'étais sceptique en voyant que le jeu venait du smartphone et qu'il y avait des power up un peu dingues mais il est bien équilibré. Il y a de nouveaux fantômes et donc de nouveaux patterns à apprendre, les power up sont cool, on progresse assez vite, c'est vraiment accrocheur. Je n'avais pas autant accroché à un jeu de scoring depuis longtemps, vraiment un super Pac-Man qui respecte la série tout en faisant quelque chose de neuf, chapeau, ça ne doit pas être simple de penser à de nouvelles formules pour cette série.Légère déception du côté de Remedy mais j'ai quand même bien apprécié au final. Je m'attendais à quelque chose de plus perché et moins Hollywoodien mais le scénario est très bon et j'ai rarement vu un jeu respecter aussi bien les "règles" du voyage dans le temps avec sa trame. Dans plusieurs autres jeux on a quelques digressions et incohérences (dans Life Is Strange par exemple). Je m'attendais à un peu mieux niveaux gameplay mais les pouvoirs sont tout de même bien fun et le jeu a une identité graphique qui lui est propre. J'ai trouvé la série un peu cheap mais sympa à suivre. Un super divertissement, qui fait quand même un peu réfléchir avec son scénario cohérent, il aurait mérité de meilleures ventes !Désigné par beaucoup comme le jeu de l'année, j'ai quand même été assez déçu de cet épisode lorsque je l'ai fait. J'étais bien emballé au départ mais le jeu s'admire beaucoup pendant trop longtemps. Il a le droit, c'est clairement le plus beau jeu vidéo sorti, mais quand même j'aurais aimé quelque chose avec plus de place à la vraie exploration. Son histoire est vraiment sympathique mais ce n'est pas mon épisode préféré. Autre déception, le gameplay n'a pas évolué. Les phases d'infiltration auraient pu être plus sympa, on ne peut plus renvoyer de grenades et la visée est toujours aussi rigide, déjà que je faisais ce dernier reproche sur les autres il y a quelques années... Mais globalement c'est une très bonne aventure que j'ai beaucoup aimé faire, je l'ai enchaîné malgré les reproches que je lui fait et j'en garde au final un excellent souvenir ! Mais sur le moment j'en attendais peut être un poil plus.Je recommande les versions Nintendo de Severed, le stylet apporte beaucoup en précision. Un super jeu d'exploration à la première personne et entièrement tactile. C'est rare et très bien fait. Je n'ai pas trouvé le jeu aussi fou que Guacamelee (le précédent jeu des développeurs) mais il y a quand même vraiment quelque chose de frais et qui fonctionne très bien avec coups qu'on fait au tactile. On tranche comme il faut et chaque ennemis ne se laisse pas faire, le système de combat est la force du jeu.ENFIN ! Gears est de retour. Je n'attendais pas le jeu comme un dingue et les présentations m'avaient laissé de marbre, mais en fan de la série j'étais enthousiaste à l'approche de la sortie. Résultat c'est l'un de mes épisodes préférés avec le 1 et le 3. Le gameplay ne change pas en apparence mais on contrôle beaucoup mieux les mises à couvert et d'autres détails qui sont bien mieux pensés qu'avant, en multi c'est vraiment agréable ! Le solo est aussi vraiment cool même si on sent que c'est le premier épisode d'une nouvelle histoire. On a quelques boss et de très bons moments, je me suis vraiment amusé sur ce jeu. Je reproche juste la durée du solo, il est court, et les maps qui sont quand même moins inpirées que dans les meilleurs épisodes de la série, du coup j'ai pris beaucoup moins de plaisir en horde par exemple. Pour le reste c'est du bon et le multi est calibré comme il faut, ça me rappelle un peu le 3 à ce niveau, sans le canon scié.Après un Forza Horizon 2 qui m'avais totalement bluffé, le retour de Horizon a été un vrai plaisir pour moi. On va un peu plus loin sur tous les points La gestion des championnats est peut être un peu plus bordélique avec la création mais il améliore en tout point ce que faisait le précédent. Pourtant mon préféré reste quand même le 2 car c'était la vraie évolution pour la série et je préférais le bord de la Méditerranée comme cadre de jeu. Mais clairement les deux sont de super jeux et si j'enlève ces détails, le 3 est encore plus énorme ! Un incontournable de la Xbox One.Au départ un poil déçu par la trop grande proximité avec Limbo, il faut dire qu'Inside est quand même beaucoup plus varié et son gameplay bien plus souple. Les animations sont folles et encore une fois Playdead nous sort un jeu à énigmes avec une forte atmosphère. Un jeu sans dialogue qui nous en dit beaucoup plus que pas mal de gros jeux AAA aux budgets indécents.J'ai pris mon temps avant de le lancer alors que je l'attendais. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu, surtout qu'il était en PS+ day one. Un BTA vraiment difficile mais en même temps on ne fait que progresser et on apprend à développer nos réflexes avec son gameplay calibré au poil. On ne fait qu'enchaîner des boss mais pourtant on en demande toujours plus. Il suffit d'une simple phase de parlote entre deux combats boss pour qu'on se demande quand est ce qu'arrivera le prochain combat. Une vraie réussite : l'école du gameplay.Une bête. La créature de Frankenstein. Un jeu bourré de défauts mais qui témoigne d'une générosité rare. C'est un jeu fait avec le coeur et je ne me suis jamais lassé d'y jouer. Je n'arrivais parfois pas à lâcher jusque tard le soir alors que je travaillais tôt le lendemain. Il est sorti à une période où j'en avais besoin. Sa fin est vraiment bonne et quel jeu immense à parcourir malgré le contenu qui n'a pas fait la route jusqu'à la version finale du jeu (et les DLC malheureusement). OST de l'année, un jeu très imparfait sur le déroulement de son scénario, mais un grand jeu. L'exploration est géniale et je retiens ce plaisir de jeu qu'aucun autre jeu ne m'a procuré cette année, mais j'ai hésité avec Furi.C'est tout pour cette année et voici en vracs quelques autres jeux mentionnés.Et enfin, parmi toutes les stars disparues cette année, une pensée pour Carrie Fisher. La princesse de mon enfance, et il y en avait pourtant pas mal à l'époque. Que ce soit dans des films ou des jeux vidéo. C'est l'une des premières actrices que j'ai regardé au delà d'un de ses rôles. Et même si au final je n'étais pas un fan de ses autres films, c'est un petit choc quand on a vu la trilogie originale des dizaines de fois en grandissant.Une année 2016 bien triste pour les stars, mais pas que. Ceux bercés par le bruit des bombes et des guerres ont souffert et on a vu le pire un peu partout. Je ne pense pas qu'un changement d'année calendaire résoudra tout ça mais bon.Bonne année à toutes et à tous.