Il faut dire que Capcom mise très gros sur ce volet avec une démo qui a fait le tour du monde (4 millions de téléchargements voire plus avec la nouvelle maj), une exclusivité VR de 1 an avec Sony, une campagne marketing digne de RE 6 à partir de Janvier 2017 (affiche métro, spot tv, trailer à gogo etc) et surtout un objectif de ventes assez élevé avec plus 4 millions de ventes avant la fin Mars.Capcom à souhaiter dernièrement devenir l'éditeur N°1 dans le monde (certainement niveau critique pas niveau vente...) mais hélas pour eux c'est super mal partie avec :-Resident evil Revelations 2 (format épisodique inutile pour un RE très très moyen, mauvais même à certains moments...)-Des promesses non tenues...Deep Down mais pourquoi?-Resident Evil Umbrella Corps (un jeu coop multi ultra décevant, avec un multi complètement déserté à l'heure actuelle et on sait toujours pas si c'était une blague de Capcom de vouloir le mettre à des tournois E-Sport...)-Trop de Remastered trop trop trop...-Dead Rising 4 complètement démonté par la presse et les joueurs...Même le 3 c'était pas la joie hélasUn street fighter V ultra décevant pour pas mal de monde (élu plusieurs fois comme la déception de l'année) avec des ventes à la ramasse...Capcom a vraiment raté cette gen pour l'instant et c'est vraiment dommage en espérant un bon coup pied aux fesses pour l'année 2017 et les années à venir. En attendant il y a du très lourd avec un Marvel vs Capcom Infinite, des rumeurs du retour de Devil May Cry, un Resident evil 2 remake qui se fait terriblement attendre et surtout le joker ultime de Capcom...Le fameux Resident Evil 7 qui sortira le 24 Janvier 2017Sauvera t-il la misère de Capcom sur cette gen? Seul l'avenir nous le dira.