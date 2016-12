Koopa n'en peut plus d'entendre que la Switch est une console de salon ou une console portable.

Joel9413 poursuivi par une Xbox One.

Thomass2 quand il a cru que The Last Guardian était un jeu Nintendo.

Driver quand on ose critiquer une exclu PS4.

Voxen à l'annonce de Goat of the Tomb Raider.

Minbox quand il avait quitté Gamekyo à cause du lynchage du PS VR...

Giusnake quand on lui demande ce qu'il pense de la Switch.

Hyoga57 quand on lui dit que les jeux JAP ne sont que de vieilles chinoiseries.

Spilner après avoir ouvert son cadeau et vu que c'était une Xbox One.

Contra ne lâche tellement plus le DLC de FH3 qu'il a d'étranges hallucinations.

Guiguif quand on lui dit que Star Ocean 5 est un étron.

Aiolia081 qui perd son sang froid en jouant à The Last Guardian.

Spawnini en a plus qu'assez de son débit 56k.

Who likes this ?

posted the 12/31/2016 at 12:45 PM by gat