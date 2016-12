J'aurais jamais crus recevoir le jeu aussi rapide (et finir FF XV avant qu'il arrive)vu qu'il viens de Amazon UK et pourtant jl'ai reçu en 1 semaineMais jvais pas le commencer direct j'ai des ptite quête a finir sur Final Fantasy XV et Pokémon Soleil en attendant ce jeu, j’espère qu'il vaut le coup

posted the 12/31/2016 at 10:45 AM by amassous