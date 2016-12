Le jeu Cardinal Syn a beau ne pas avoir été un jeu oufzour, mais il faut avouer qu'il possède une atmosphère largement supérieur aux récents Soul Calibur Post SC3, un aspect dont Bandai Namco (surtout depuis que le Bandai s'est collé au Namco) a un sacré problème avec je trouve, à trop se focaliser sur les trucs style "character création" et ses nombreux items et costumes merdique/hors contexte, ou des personnages qui font trop animuuuu, le tout médiatisé à base de persos guest "méga célèbre" en prime, qu'ils ont en oublier l'essentiel, soit bosser sur les aspects important du jeu tel que l’atmosphère, l'interactivité entre les persos, améliorer le gameplay en gardant ses principes de bases, entre autres, bah évidemment avec le temps que la franchise perdra sa route. Voici un petit extrait du fameux Cardynal Syn, sorti sur PSX à l'époque:

posted the 12/31/2016 at 08:26 AM by foxstep