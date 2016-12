GamerGen rapporte que La FCC (Federal Communications Commission) a lâché les premières informations officielles sur la Nintendo Switch, la plus importante étant sur la batterie :celle ci est donc comme le voulait certaines rumeur, non amovible !! impossible de l enlever ou de la remplacer, ce que je trouve inadmissible vu que certaines batteries ne tiennent pas plus de 3 ans !d autres infos sont révélées, sur l adaptateur secteur, le voltage, le wifi etc :très mauvaise nouvelle pour moi en tout cas