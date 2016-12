Et une folle rumeur pour boucler l'année 2016, une ! Celle-ci nous provient de, je vous laisse deviner..., eh oui, encore elle. Elle a pas mal de succès depuis qu'elle a eu juste sur lapeu avant son dévoilement. Depuis, elle balance fuite sur fuite, on verra bien dans quelques jours si elle a véritablement de bonnes sources ou si elle a juste quelques coups de bol mais en attendant, voici sa dernière nouvelle :Selon deux de ses sources, le RPG mélangeant l'univers de Mario à celui des Lapins Crétins (ça parait toujours aussi crétin comme mélange mais bon, on a bienetqui sont sortis il y a peu, tout peut arriver) aura droit à des musiques composées par l'un des grands (et c'est le cas de le dire) du milieu, à savoir, surtout connu pour ses travaux sur les jeux deet bien d'autres encore.Aucune autre précision pour le moment mais si ça se confirme (que ce soit pour le jeu ou pour le compositeur), je dois avouer que ce serait un projet très intriguant... Les Lapins Crétins envahissant le monde de Mario, le tout avec une formule RPG et des musiques composées par? Si vous vous demandez ce que sait faire le gaillard de nos jours, voici l'un des thèmes qu'il a créé pour(dire que ce jeu va réuniret... future tuerie musicale) :En tout cas, si ce fou projet existe bel et bien, nul doute qu'il sera présent à la fameuse conf' tant attendue dedans quelques jours. Bon, sur ce, moi, je vais au lit, il est un peu tard là.