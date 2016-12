Hello,



Petite question pour ceux qui aurait suivi l'actualité du jeu Shiness The Lightning Kingdom développé par Enigami et sensé sortir sur Steam, PS4 et Xbox One :









J'avais lu dans un article (en septembre dernier) que le jeu devait sortir dans le courant du mois de Décembre (sans date précise) néanmoins, nous sommes le 31 aujourd'hui, et après de brèves recherches, il n'y a aucune trace du jeu sur les sites de vente. Peu de chance qu'il soit sorti discrètement pendant les vacances dans les commerces, sans pub, ni annonce donc je présume qu'il a été reporté mais il n'y a pas d'information à ce sujet non plus.



Est-ce que quelqu'un aurait des infos à ce propos?