Ayant reçu a noël une PS4 Slim en cadeau, je vous offre ici mon ressenti après une semaine passée dessus.On commence donc par le côté design de la machine et .... elle est bien moche! Ma PS3 Slim à fière allure a côté de cette planche a pain boosté aux hormones de croissance! :-DElle est lourde, j'aime ce côté badass de la console, elle donne l'impression d'embarquer une tonnes de caillasse pour être bien posé mais esthétiquement, on repasse, c'est loin d'avoir la tronche d'une PS3 Slim qui, elle, était jolie au contraire.Pour la manette, je suis surpris, elle est loin de faire cheap, non, c'est tous le contraire. Lourde, tient bien en main, les boutons n'on pas ce sons quand elle est secoué qui donne l'impression d'avoir des emplacement de touche 2 fois plus grande que les touches. Aux niveaux features (Micro, led, tactile), ça fait sont taf et ça le fait bien sans vouloir en faire trop. Tous l'inverse au final da la PS3 qui avait un pad de mauvaise qualité. 1 point positif donc pour la PS4.L'interface maintenant, et on peux dire ce qu'on veut, mais c'est brouillon, moche et pas du tous "instinctif", pour le coup, sur PS3 c'était déjà pas terrible, sur PS4 c'est presque la même chose, juste les menus qui sont horizontal à la place d'être vertical. L'innovation à la Sony probablement! :-PPar contre, elle est plutôt silencieuse, sauf quand le disque dur ce met a tourné, c'est une catastrophe de ce côté. Mais la où elle cartonne, c'est pour l'installation des jeux! WTF que c'est rapide, ultra rapide même!! ça me change d'une One qui met 2h à les installer! J'adore ^^Pour Knack, je suis au chapitre 6 et je dois avouer que je suis agréablement surpris. C'est loin d'être la bouse annoncé (mais aussi loin d'être le Pixar tant vendu par la communauté pro-S ^^). Graphiquement, c'est pas top, il y a beaucoup d'aliasing, certaines textures sont bien moche quand d'autres sont sublime (la végétation est hallucinante je trouve), c'est inégale. Point de vue gameplay c'est ultra simpliste, 3 touches et merci au revoir, du reste, tu avances dans un couloir sans possibilité de visité les lieux, tu restes bien dans ton couloir. Mais c'est fun à joué, l'histoire est plutôt sympa même si déjà vu et revu (le côté je suis gentil mais aussi un méchant pas beau...), les cinématiques sont bien réalisé. Gros point noir cependant a cette foutue caméra que tu ne peux pas bouger et qui par moment ce place vraiment très mal (combien de fois je suis pas tombé d'un ravin a cause d'elle!!).Voilà voilà, dans l'ensemble, c'est que du positif, bonne machine, excellent pad. A voir avec d'autre jeux maintenant ^^ lol J'ai aussi teste Tearaway, mais pas assez pour me forger un avis concret ^^