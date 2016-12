Visiblement First Four Figures a décroché un beau contrat avec Nintendo pour 2017. Après Meta-Ridley et Bowser, c'est au tour de Midona dans sa véritable forme et le masque de Majora de passer en figurine. Voici les prototypes :Coté Capcom, une nouvelle figurine de la série Okami est également en préparation, celle d'Amaterasu.