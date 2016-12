Voila, j'avais rien à foutre hier soir j'ai voulu m'essayer au montage vidéo, voir si c'était compliqué, et aussi par curiosité intellectuelle. Le thème choisit était les jeux vidéos j'ai donc décidé de vous faire partager, c'est gratuit ! Ma petite liste de jeux à surveiller pour cette année :

Who likes this ?

posted the 12/30/2016 at 04:07 PM by minicupi