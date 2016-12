Après les motos, c’est via une offre d’emploi du studio que nous apprenons que le titre devrait proposer des véhicules volants afin de se balader dans le monde futuriste. En effet, CD Projekt RED recherche actuellement un développeur capable de créer le code relatif aux véhicules, ainsi que la physique liée à la conduite et au vol. Pour du gameplay, faudra être patient et attendre patiemment (l'E3?) 2017.