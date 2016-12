Torment: Tides of Numenera aura droit à son édition collector.Perso, je ne connais pas le jeu et il ne m'attire pas.A l'intérieur du coffret, nous retrouverons :-Le jeu-L'OST sur CD-Une carte imprimée-Une statuette de 20 cm-Un guide du voyageur de 100 pages (digital only)-Un artbook de 80 pages-Un porte-clé-Un DLC d'armure exclusive a cette éditionLe tout dans une boite collector pour 99.99€ sur PS4 et 79.99€ sur PCApparemment, pas de collector sur Xbox OneLe coffret sera disponible le 28 févrierN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours