Bonjour à tous ! Je voulais faire part d'une petite "coïncidence" entre le film Star Wars Rogue One et le fameux space opera Ps2, Rogue Galaxy.Peut-être certains auront remarqué des similitudes entre les deux robots de ces œuvres, j'ai nommé K-2SO et Steve.Autant sur le plan physique, le doublage, et le caractère, ces deux personnages ont beaucoup de points communs !Dites-moi ce que vous en pensez