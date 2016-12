Hier je me suis décidé d'aller voir Assassin's creed le Film, l'avez vous vu? Qu'en pensez vous? Je trouve l'ensemble plutôt positif, il est vrai que quand tu pars au ciné voir une adaptation de jeu vidéo tu t'attends au pire... (mario / Street fighter / Mortal kombat etc)



Finalement je suis sorti de la salle avec une bonne impression, j'ai passé un bon moment. L'histoire se rapproche du jeu, l'Animus est même mieux pensé que dans le jeu vidéo, Abstergo et les templiers font le taf, l'histoire est assez bien ficelée. Dommage qu'il n'y ai pas plus de séquences avec Aguilar, car les scènes de combats sur les toits rappellent vraiment le jeu, les tuiles, les bâtiments, c'est assez fidèle, en un peu plus noir.



La bande son est percutante, les acteurs sont bons, même si j'ai toujours du mal avec Marion Cotillard...



Cet assassin's creed pose les bases pour de futurs épisodes, il faudra s'attendre à une voir plusieurs suites.