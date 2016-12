Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo commence la promotion pour sa future console dans les enseignes. Celle-ci est apparue dans une des enseignes australiennes JB Hifi. On remarque que la console sort chez eux aussi en mars prochain. On peut aussi voir que le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild est le jeu mis en avant à chaque fois. Un possible signe que le jeu sorte en même temps que la console finalement…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=227385317&postcount=6511