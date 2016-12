Voici le dernier Top Most Wanted Famitsu allant du 08 au 14 décembre 2016 :Les jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur WiiU et Dragon Quest Monsters : Joker 3 Professional gagnent une place, Final Fantasy VII Remake et The Snack World restent stables, Monster Hunter XX : Double Cross et Ni-Oh gagnent deux places, Resident Evil 7 sur Ps4, Kingdom Hearts III sur Ps4 et Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue perdent une place, Musou Stars sur Ps4 gagne trois places, NieR : Automata perd deux places, Dragon Quest XI reste stable sur Ps4 et perd une place sur 3DS, For Honor sur Ps4 fait son entrée et Lady Layton et Final Fantasy XII : The Zodiac Age font leurs retours…Source : http://nintendoeverything.com/famitsus-most-wanted-games-122516/