Bonsoir,L'année passée, le proprio d'une guesthouse m'avait acheté une place de concert et je l'ai donc payé sur place au moment de payer ma chambre !Là cette année, je n'arrive pas à trouver quelqu'un.Est ce que quelqu'un qui sera au Japon fin avril / début mai pourrait m'acheter une place de concert et je paierai sur place la personne si elle est encore au japon au sinon par paypal si elle est rentré en france.Je part moins longtemps que l'an passée, 19 nuits cette fois ci uniquement.Mes dates :Phase Aller :Asakusa (Tokyo) (4 nuits du 22/25 Mai) : Shibuya, Shinjuku, Akihabara, Kabukicho, Nakano, Hakone, Kamakura, Ikebukuro, Roppongi + Yokohama.Nagoya (2 nuits du 26/27 Mai) : Osu, Atsuta, SakaeOsaka (1 nuit 28 Mai) : TennojiHiroshima (3 nuits du 29/31 Mai) : Itsukushima + Miyajima, Mont MisenFukuoka (1 nuit 1 Juin) : REPOSKyushu (2 nuits du 2/3 Juin) : Kagoshima, Volcan SakurajimaRetour :Fukuoka (1 nuit 4 Juin) : REPOSKobe (3 nuits du 5/7 Juin) : Ikuta jinja, Kitano, Kobe Port Tower, Motomachi, Kobe ChinatownOsaka (1 nuit 8 Juin) : TennojiTokyo (1 nuit 9 Juin)Je précise que ce n'est pas les seul quartiers/visites que je vais faire, il y aura beaucoup plus mais je viens à peine de programmer ça ...Je précise que moi aussi ça ne me dérangerai pas d'acheter un ticket pour quelqu'un qui souhaite voir un concert, ils sont en général mis en vente 1mois avant le concert et ça part au bout de 24H ! Donc faut vraiment être sur place pour les acheter.Je parle sérieusement, ya pas d'arnaque, je n'ai pas que ça à faire, et surtout ça va le coup d'aller voir un concert, c'est carrément autre chose qu'en France. J'ai été voir les AAA au Osaka Jo Hall, c'était un bordel ! Pour ceux qui ne connaissent pas c'est eux : https://www.youtube.com/watch?v=Ta5NSt7O_4oAprès pour le concert de 2017, je n'ai pas spécialement de préférence, il faudra que je vois il y aura quoi au moment ou je serai là bas, E-Girls ou encore AAA par exemple, pour vous donnez une idée de prix, ma place m'a coûté 9000yens environ (debout) mais au final place assise ou débout c'est la même chose car les personnes qui avait des places assises était tous débout durant tout le concert !PS : je suis prêt à donner un peu plus par rapport au prix de la place, je m'en fiche complètement ! Du moment que le prix n'est pas trop abusé