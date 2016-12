J’ai fini Pokemon Moon après 87 heures et Pokemon Sun après 117 heures :La 3DS accueille selon moi son dix-huitième Excellent Jeu, et le dernier chef-d’œuvre de cette année.Cet opus a selon moi qu’un seul défaut, le fait qu’il n’utilise absolument pas la 3D stéréoscopique. Si Nintendo avait fait un minimum d’effort, on aurait eu selon moi un jeu parfait à tous les niveaux. Le reste, c’est donc une réussite. Le jeu est une véritable inspiration au voyage et au dépaysement. Le titre est vraiment très joli, si on se place de point de vue du support sur lequel il est sorti. Les musiques sont agréables. Le scénario, bien qu’assez classique dans son ensemble, est selon moi le plus original parmi les opus récents de la Saga, et est sorti des sentiers battus. Le jeu est d’ailleurs chargé de divers sentiments, avec un peu d’humour et de passage assez riches. Les Pokemon montures apportent aussi un petit plus, permettant de remplacer les CS au profit de quelque chose de plus vivant. Les nouveaux Pokemon sont aussi réussis, dans l’ensemble. La personnalisation du Héros est aussi assez poussée. Il y a énormément de chose à faire, même une fois le jeu terminé, comme la quêtes des Ultra-Chimères ou des Pokemon tutélaires. Bref, le jeu propose selon une aventure mieux aboutie, et se place sans aucune difficulté comme les meilleurs opus de la Saga. Le studio a réussi selon moi à proposer une formule plus complète, mettant en second plan les combats et la capture des Pokemon, afin de mettre au premier plan le voyage.Il me reste maintenant à mettre au Niveau 100 encore 74 Pokemon. Ces jeux vont donc m’occuper encore de nombreuses heures…Source : member15179.html