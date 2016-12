Amis du soir, bonsoir,Je vous livre la suite de ma sélection des animés à suivre impérativement cette hiver. Ayant eu un fond de casserole cet automne, je suis content de voir le retour avec une 2nd saison (ou une suite spirituelle) de certaines pépites qui m'avait marqué et de nouvelle production.Bon fini les bêtises, avec les épisodes H.S que l'on tente de nous faire croire qu'ils sont canons à l'oeuvre principale, ici on balaie les conneries de fin de saison avec l'ouverture du portail des enfers et le frère qui se revèle être lui aussi un démon (cassant par la même occasion tout l'intérêt de la relation fraternelle et antagoniste entre les deux héros) et on repart sur de bonne base. Cette saison 2 ignore le dernier arc qui boucle la fin de la saison 1 et adapte l'arc du Fujô-Ô (Roi Impur) qui est une sacré perle.Synopsis : Alors que Rin apprend lentement à contrôler ses pouvoirs sous l’œil vigilant de Shura et Yukio, un problème majeur survient : l’œil gauche du Fujô-Ô a été dérobé ! Le groupe se rend donc à Kyôto où se trouve l’œil droit, car de nombreux indices laissent penser qu'il est également visé par le voleur.Pour ceux qui ne connaisse pas Chaos;head, je vous recommande d'aller en session de rattrapage et y jeter un œil. A la manière de Welcome to NHK, la série nous mettais en avant un geek/neet/hikikomori se coupant du monde et vivant du produit de la japanimation jusqu'au jour où son havre de paix se brise et l'oblige à gérer des événements dépassant le sens commun. Assez space comme univers, on a ici une suite dans le même univers et reprenant des événements évoqués dans la première série (d'où l'intérêt de la visionné).Synopsis : Le 7 septembre 2015, un homme meurt soudainement en postant une vidéo de sa caméra sur le Web. Plus tard, le 19 septembre un musicien de rue meurt de la même étrange façon en s'exécutant. Miyashiro Takuru, un membre du Club de presse de l'Académie Hekihou est chargé d'examiner ces incidents. Takuru a un indice : les deux incidents ont eu lieu le même jour que les deux premiers incidents de 2009 (voir ChäoS;HEAd). Takuru le dit à Kurusu Nono, la vice-présidente du club de presse, mais cette dernière ne le croit pas, disant que ceci n'est qu'une coïncidence. Le 29 septembre, un troisième incident survint. Suite aux événements des morts, Takuru réunit tous les membres du club pour aller sur la scène de l'incident.Et la palme du synopsis le plus wtf/intriguant de l'année est décerné à Youjo Senki. Alors je ne connais pas le studio qui réalise cette animé, ni ce qu'elle a produite antérieurement mais j'avoue que le style graphique m'a pour le moins taper dans l'oeil.Synopsis : L'histoire suit Tanya Degurechov, une jeune fille aux commandes d'une armée de sorciers. Malgré son jeune âge et son allure frêle, elle est capable d'anéantir à elle seule une armée entière. Banal salarié dans sa vie antérieure, Tanya fut réincarné en jeune fille pour avoir mit en colère Dieu. Avec ses nouveaux pouvoirs en poche, Tanya va devenir l'entité la plus dangereuse et la plus crainte de l'armée.Bon alors je suis tout fifou de retrouver cette animé de barjot. Pourquoi? Parce que les personnages sont tous perché à leur manière, "héros" (oui je mets exprès des guillemets), déesse, chevalier, méchant (le dullahan m'aura fait me pisser dessus). C'est drôle mais étrangement épique quand les protagonistes principaux cesse de faire les idiots de services.Je vous mets le synopsis de la saison 1 qui est le même je présume.Synopsis : La vie de Satou Kazuma, un hikikomori aimant les jeux, se termine bien trop tôt, dû à un accident de la route...Alors que ce dernier pense être mort, une déesse apparaît devant lui et lui propose d'être réincarné dans un monde fantastique.Après s'être bien adapté à ce monde et vivant avec une petite équipe dont fait partie la déesse, Kazuma est chargé d'une mission : vaincre le roi-démon. Cependant, il n'en a strictement rien à faire. Après avoir refusé la mission, il passe ses journées à ne rien faire avec son équipe. Un beau jour, la déesse, comme à son habitude, est impulsive au point de se faire remarquer par l'armée du Roi. Comment va-t-elle se sortir de son pétrin sans aggraver la situation plus qu'elle ne l'est déjà… ?Vous avez aimé Kimi no Iru Machi, Suzuka? Non. Bon bah passé votre chemin. Euh Beck? Oui? Bon bah, là on peut parler. Mix entre romance, drame et rock, on a ici droit à une histoire tournant avant tout autour de la passion que l'on peut avoir pour la musique mais aussi les intempéries et les obstacles rencontrés une fois entré dans l'industrie. C'est touchant, rageant par moment mais surtout indispensable à voir en animé, tant l'histoire se prête bien à une adaptation où l'on peut entendre la batterie résonné, les guitares s'entrechoqués et les voix portées.Synopsis : Suite à la mutation de son père aux États-Unis, Yû Haruna se voit contraint de déménager et de vivre avec ses trois soeurs dans une maison à Tokyo. Accro aux réseaux sociaux, et plus particulièrement à Twitter, il vit tout cela avec un certain détachement jusqu'à sa rencontre avec Fûka Akitsuki, fille d'athlètes japonais et grande passionnée de musique.Amateur de Galge, Eroge et simulateur de drague, je ne vous ai pas oublié. Amagami SS vous a séduit, et bien sachez que le studio en charge des deux premiers animés remettent les couverts avec Seiren qui reprend le même format narratif que la série précédente (un arc, une conquête) mais avec un cast revisité. Enjoy yourself.Synopsis : Les trois héroïnes principales sont Hikari Tsuneki, Tōru Miyamae et Kyouko Touno. L'histoire prend place en été, durant la deuxième année du lycée des personnages principaux. Kamita Shouichi, un jeune lycéen, a peur de grandir. Un jour, sa professeur principale le convoque pour parler de ses plans de carrières. En chemin, Shouichi va rencontrer différents femmes qui vont le mener vers un futur inconnu.Pour les plus curieux, le reste du planning de la saison est à retrouver au lien indiqué.