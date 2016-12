Vive le rétrogaming. (Re)découvrir des titres sortis il y a quelques années est l'occasion de parfaire sa culture vidéoludique mais aussi de se remémorer certains contemporains des jeux en question. En jouant à, il m'est paru évident que les développeurs étaient très au fait de ce qui se faisait dans l'industrie à l'époque. J'ai été agréablement surpris de voir queest loin d'être le jeu de Série B auquel je pensais avoir affaire.Black Rock fait partie de cette catégorie si spéciale des développeurs de perles vidéoludiques britanniques qui ont fourni les meilleurs jeux de courses de l'ère PS360, et qui ont été victime de l'imbécilité/cupidité (sadisme ?) de leurs éditeurs.Damnés ou pas, que ce soit Studio Liverpool (), Evolution (), Slightly Mad Studios () ou encore Codemasters (), les British ont prouvé qu'il étaient les maîtres du racing, arcade comme simu, mais toujours accessibles et surtout FUN. Et que souvent, le talent a tendance a être récompensé par des licenciements massifs suivis de dépôts de bilans pures et simples. C'est ce qui est arrivé à Black Rock en 2011, peut après la sortie de. Ca ne nous rajeunit pas !Ce jeu est disponible sur PS3, XBOX 360, PC et... PSP !!! La suite initialement prévue ne verra jamais le jour...Pour ceux qui en réclament encore, par contre,est un jeu de quad off-road et une perle absolue sur PS360 et PC également, toujours développé par Black Rock, sorti en 2008.Split/Second est un racer arcade pure basé sur un concept simple : au lieu de ramasser des items à lapour les envoyer sur ses adversaires, un peu à la, on fait exploser le décor (!) à des endroits précis en se servant d'une jauge de pouvoir à trois paliers. Utiliser un palier permet d'actionner des grues, de faire reculer des bennes à ordure en plein dans le passage, de déchaîner des scuds tirés depuis des hélicoptères, sur les adversaires qui auraient la mauvaise idée de se placer dans votre collimateur. Utiliser les 3 paliers, par contre, permet de provoquer un cataclysme, comme le crash d'un avion de ligne, l'échouage d'un paquebot ou l'effondrement d'une tour-château-d'eau en plein sur la piste. Ceci ayant pour conséquence de modifier drastiquement le tracé du circuit. Evidemment, la surenchère pyrotechnique est de rigueur.Vous trouverez également des raccourcis à débloquer, comme le nom du jeu l'indique, en une fraction de seconde, en activant un QTE (pression du bouton X sur PS3) et en négociant le passage avec doigté. Il sera également possible d'effectuer un replay des plus belles action en appuyant sur L1 une demi seconde après les faits.Bien sûr, faire exploser une station service sur la route qu'on s'apprête à emprunter est à double tranchant, et il n'est pas rare de se ramasser sur les obstacles qu'on a soi-même dressés.Il faudra aussi être fair-play et accepter d'être parfois le dindon de la farce, l'ordinateur pouvant vous faire subir les mêmes méchancetés que vous infligez aux autres.C'est là où le concept enthousiasmant sur le papier montre ses limites. En effet, le spectacle nécessite un certain recul, tout comme l'activation des explosions d'ailleurs. Quand on est touché, on sait qu'on subit une attaque, c'est le foutoir, mais on ne profite pas vraiment du spectacle visuellement.Les crashs sont ainsi peu intéressants, loin derrière ce que Criterion avait réussi des années auparavant avec sa série(à laquelle le genre racing arcade de l'ère PS360 doit beaucoup).On ne croirait pas comme ça, mais il s'agit bien d'un jeu britannique et non d'un show à l'américaine. Ca pète dans tous les sens, le prétexte pour ces excès étant une "série" télévisée. Le présentateur sert de tutoriel au joueur tout au long du mode campagne (, je vous dis...). La présentation est halletante et on ne peut s'empêcher de penser "FUCK YEAH, 'MURCA"à mesure que l'on débloque des voitures plus vroum-vroum-tuning les unes que les autres. Dans l'esprit, c'est du grand n'importe quoi et c'est gratuit.Côté gameplay, c'est propre, accessible, très arcade. Les véhicules sont faits pour déraper comme un savon sur une peau de banane.Toutes les données sont présentes à même le chassis, comme le nombre de tour et la position par rapport aux concurrents, ce qui n'est pas sans rappeler l'interface graphique géniale d'un certain Dead Space sorti à la même époque.Le jeu vous encourage à avancer en vous informant texto sur le temps qui vous sépare du prochain concurrent à doubler/éliminer. Des messages vous gratifient suite à l'exécution d'un saut ou d'un dérapage impressionnant. Là encore, on est dans dutout craché.Techniquement, sur PS3, c'est impressionnant. Ce n'est pasni, mais il faut aussi prendre en compte la pléthore d'éléments destructibles qui volent dans tous les sens. Ainsi, le motion blur fonctionne à plein régime, les ralentissements sont assez fréquents et le v-synch est assez gênant lors des cutscenes. L'aliasing est omniprésent.est clairement trop ambitieux pour la PS3, et pourtant il réussit son pari. D'autant qu'il se paye le luxe d'offrir un mode deux joueurs local en écran splitté !! Sur PC, il offre même une compatibilité 3D, ce qui doit être du meilleur effet quand un Boeing 747 vous fonce dessus de pleine face...Les situations de jeu offertes par ce concept sont nombreuses. On retrouve donc le mode Elimination ou le dernier de la course explose toutes les 30 secondes jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un (et qui renverra à un certain...), le mode attaque aérienne qui est un parcours d'obstacles durant lequel un hélicoptère vous balance des scuds (en fait des mines rougeoyantes au sol mais mobiles) et qui vous forcera à anticiper un slalom serré, un mode explosion-nawaq où tout ce qui peut péter pète et où il faut faire le meilleur temps, un autre mode où on remonte un canal bétonné façon Los Angeles River et où il faut dépasser des camions... bref les situations sont déjantées, variées, et prétextes à cascades, explosions et échappées belles à un poil de cul près.Peut-être pourra-ton reprocher àquelques petites pertes de fluidités non pas dues au brave moteur du jeu mais tout simplement à la structure même du jeu, jamais vraiment jeu de course et jamais vraiment jeu de stratégie. Mais les critiques s'arrêtent là en ce qui me concerne.C'est un défouloir jouissif et une super surprise dans un backlog encore trop conséquent. Hélas, trop de jeu tue le jeu et force est de constater qu'on n'a plus le temps de nos jours, quand on est gamer, de tout connaître et d'avoir tout fait. C'est dommage, quand on voit des titres comme[Petite aparté localisation]La traduction est délicieusement débile et clairement le défaut majeur du titre. Je vous laisse apprécier cet échantillon représentatif qualitativement mais pas quantitativement, car il y en a plein d'autres.Took first place ! [Sous entendu YOU ~~]--> "A pris la première place"(Online non testé, je ne sais pas s'il est disponible)9/10