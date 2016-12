En plus de la version exclusive sur Uplay contenant les 3 casques en métal, For Honor aura droit à une édition que je trouve vraiment magnifique.Elle s'appelle tout simplement Apollyon Collector's EditionCette édition contiendra :-Le jeu en Gold Edition-Une lithographie-Une note-Une statue Apollyon de 14" par TriForceLe tout pour 220$et en exclusivité sur Gamestop USN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours

posted the 12/29/2016 at 07:11 PM by leblogdeshacka