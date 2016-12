Unknown Realm est un nouveau jeu de rôle 8 bits fantastique pour PC et Commodore64 inspiré des RPG classiques des années 80.Unknown Realm à pour but de faire renaître les RPG's occidentaux des années 80 comme ( Ultima, Legacy of the Ancients, Wasteland, SSI "Gold Box"...et bien d'autres )Les développeurs Stirring Dragon Games pensent que c'est dommage que personne ne fassent plus des RPG's classiques comme ça, et ils sont assez fous pour se lancer dans un tel projet ! Pour eux, Unknown Real The Siege Perilous est un nouveau jeu de rôle de fantasy fantastique médiéval unique qui vous ramènera aux jours de gloire des jeux des années 80.Votre aventure commence dans les années 80. L'histoire commence avec votre personnage découvrant un mystère entourant la disparition de son oncle. En cherchant des indices à sa vieille cabane dans les bois, vous vous trouvez transporté vers un monde fantastique, étrange mais familier. Armé d'une épée de bois et d'un chien (Carlin), c'est dans ce domaine inconnu que commence votre quête.Comme beaucoup de RPG des années 80, Unknown Realm commence et se termine avec vous et vos choix et l'impact qu'ils ont sur l'histoire. Vos choix affecteront les résultats des relations que vous forgez dans le jeu.Le long de votre voyage, vous découvrirez les mystères que votre oncle a passé toute une vie à poursuivre - les secrets des Douze Royaumes et leurs connaissances perdues. Vous devrez maîtriser les armes médiévales, descendre dans les profondeurs des donjons, naviguer dans les mers traîtres, et apprendre à exploiter la puissance des Elderstones afin de survivre dans ce royaume de monstres et de magie.Monde Vivant:-Monde ouvert avec beaucoup d'endroits secrets à découvrir.-64 monstres qui peuvent varier selon les saisons.-Le paysage réagit aux choix que vous faites. les personnages et le monde du jeu seront influencés par vos décisions et vos actions auront de réelles conséquences.-Exploration en mode double à l'aide de la vue Overworld ou d'une vue agrandie de l'emplacement.- Rencontres de PNJ ambulants ( Marchands - Gitans-Bandits...)NPC intéressants:Nos PNJ ont des cerveaux de 8 bits mais ça ne signifie pas qu'ils doivent être des mannequins.-Trouvez des compagnons NPC ou animaux pour rejoindre votre cause.-Louez des mercenaires pour vous aider sur ces quêtes vraiment dangereuses.-Les PNJ peuvent lancer une conversation avec vous ou vous jouer un mauvais tour pour que vous vous perdiez.-Les PNJ peuvent vous traiter différemment selon leur humeur ou comment ils vous connaissent, ou réagissent à ce qu'ils voient ou entendent.-Les PNJ peuvent se déplacer entre les emplacements du jeu.-Certains monstres pourraient même parler avec vous, si vous parlez leur langue!Mini-jeux:Même les guerriers ont besoin de se détendre et de jouer à des jeux de temps en temps.-Essayez votre chance aux courses de rats.-Jouez à des jeux de dés avec les gens des tavernes locales.-Affamé? Essayez la chasse ou un mini-jeu de pêche pour attraper votre propre nourriture.L'OST du jeu sera hybride on pourra basculer de la version 8-bit à une version plus moderne voici un échantillon "The Forest Awakes" par Tanner Helland.Les modes de vue sélectionnables et les filtres CRT de style années 80 vous permettent de personnaliser votre expérience de jeu.Les palettes de couleurs rétros sélectionnables vous permettent de personnaliser encore plus votre expérience 8 bits.Pour clôturer voilà le Trailer du Kickstarteret le Lien: http://www.kickstarter.com/projects/stirringdragongames/unknown-realm-an-8bit-rpg-for-pc-and-commodore-64?ref=category